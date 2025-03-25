抖音認知作戰！陸海警「金門海域常態化執法巡查」　海巡署回擊

記者林名揚／金門報導

中國海警局官方在微信公眾號發布今天（25日）福建海警在金門附近海域「依法」展開「常態化執法巡查」。中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，3月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域的執法巡查，切實維護「包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全」。對此海巡署嚴正駁斥。

▲海巡署提供台灣方面的艦艇巡護相關海域 。（圖／海巡署提供）

海巡署發出新聞稿表示：今（25）日14時50分，中國海警「14608」、「14517」、 「14605」及「14609」等4艘船，自金門外海航近金門南方海域，並自鳳嘴、翟山、料羅及北碇4處分別航入台灣水域，海巡預置之4艘巡防艇，立即快速近迫對應監控，應對期間中國海警船對我巡防艇進行廣播，但海巡人員不為所動，立即透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，17時將其驅離至金門限制水域外，並無媒體報導所稱攔截我國貨輪情事。

另外海巡署強調在去年2月14日金門事件後，中國海警自同年2月18日起，於金門水域進行所謂的「執法巡查」，7月30日雙方簽署協商紀要後，中國海警仍未停止侵擾，迄今已達64次，平均每月4次，每次歷時2小時，從其航行態樣分析，已成為「惡意騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。

因此海巡署高分貝喊話將會持續秉持堅定的執法立場，嚴密監控中國海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警的不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。