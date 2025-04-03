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大蕭條來了？川普亂揮關稅大刀　經濟學家憂：恐重演1930年歷史

美國總統川普在美東時間2日美股收盤後宣布，將對所有進口商品課徵10%基準關稅，並對特定貿易夥伴加徵更高的對等稅率。（圖／達志／美聯社）

▲川普對全球祭出對等關稅重拳。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普在美東時間2日美股收盤後宣布，將對所有進口商品課徵10%基準關稅，並對特定貿易夥伴加徵更高的對等稅率，消息一出美股期貨隨即暴跌。CNN分析稱，川普的激進關稅政策不僅將加重美國民眾的經濟負擔，還會引來歐盟、加拿大、墨西哥、中國、日本和南韓等國的報復，並可能將美國經濟推向痛苦的衰退深淵。

據CNN的報導，川普2日宣布國家進入經濟緊急狀態，並對所有國家徵收至少10%基準關稅。白宮官員表示，被列為「最惡劣違規者」的60個國家將面臨更高稅率。在玫瑰園活動中，川普展示的海報顯示，柬埔寨的所有進口商品將面臨49%的最高稅率之一。其他新公布的對等關稅還包括：越南46%、中國34%、歐盟20%。

對此，美國財政部長貝森特敦促各國不要報復，「大家冷靜下來，深呼吸。」他在2日活動後告訴CNN，「讓我們觀察事態發展，因為報復只會導致局勢升級。」然而，許多國家似乎並未聽從這一建議。

雖然在川普宣布後數小時內沒有國家正式公布報復措施，但多位外國領導人表示正在「計算數據」以決定應對方案。挪威貿易工業部長塞西莉·米爾塞特2日告訴國家廣播公司NRK：「我們正在進行計算，研究已公布內容。」歐盟執委會主席馮德萊恩1日也曾警告川普，歐盟有「強而有力的計劃」反擊美國。加拿大、墨西哥、中國、日本和南韓等國據悉也在2日前制定了報復計劃。

中國外交部長王毅1日在國家電視台發表評論稱，如果美國繼續「訛詐」，北京必將反擊。墨西哥總統克勞迪婭·辛鮑姆2日稍早也表示，她將在3日公布「全面計劃」應對川普的關稅大棒。加拿大財政部長商鵬飛則承諾將作出強而有力的回應，包括對美國商品加徵對等關稅，具體措施將在稍晚公布。

川普聲稱關稅將提振美國經濟，「這是我們的經濟獨立宣言，工作機會和工廠將大量回流美國，你們已經看到這種趨勢」，更稱此舉能夠幫助美國政府減少對國內人民課徵所得稅，甚至可以完全取代所得稅。

但經濟學家普遍認為，關稅成本實際由進口國承擔，而且歷史經驗表明，關稅戰總是導致消費者價格上漲，更糟的是，關稅不僅可能使美國與敵對國家關係更加疏遠，還會惡化與長期貿易夥伴的關鍵盟友關係。

由於10%基準關稅將於美東時間5日凌晨0時01分生效，差別性對等關稅則是在9日凌晨0時01分生效，這暗示著許多國家可能還會有談判空間。高稅率國家被川普認為存在「非貨幣壁壘」和「貨幣壁壘」等貿易障礙。

川普宣布後，股市期貨應聲下跌：道指跌0.61%，標普跌1.69%，以科技股為主的納斯達克綜合指數暴跌2.54%。

對此，卡托研究所貿易專家斯科特·林西科姆，以及科林·格拉博在聯合聲明中表示：「今日宣布後，美國關稅水平將接近1930年胡佛時期《斯姆特-霍利關稅法案》以來未見的高度，該法案曾引發全球貿易戰並加劇經濟大蕭條。」2位專家還諷刺川普所謂「解放日」的說法：「川普關於關稅經濟效力的可笑言論，就像他的貿易戰略一樣脫離現實。這些關稅唯一會解放的，是美國民眾錢包裡的鈔票。」

川普列出的非關稅貿易壁壘包括匯率操縱、被視為不公平的稅收政策以及血汗工廠勞動力使用等。「美國貿易代表關於外國貿易壁壘的詳細報告中都有記載」，川普向觀眾展示報告時說。

財政部前國際經濟學家大衛·貝克沃斯稱這些關稅是「停滯性通膨和中期選舉失利的完美配方」。停滯性通膨意味著通膨加速與經濟增長放緩同時發生的現象。雖然沒有官方標準，但經濟學家和美聯儲主席鮑威爾通常將其與1970至80年代相比，當時失業率達兩位數，而通膨也接近這一水平。

現任墨卡托中心高級研究員的貝克沃斯表示：「進口商品價格上漲與貿易戰升級造成的供應鏈中斷相結合，對美國經濟而言是不祥之兆。」惠譽評級美國經濟研究主管奧盧·索諾拉也指出：「許多國家很可能最終陷入衰退。如果這種關稅水平持續很長時間，大多數的經濟預測都將失準。」

目前唯一可能免稅的是符合《美墨加協定》的加拿大和墨西哥商品。企業自川普11月勝選以來一直渴望關稅政策的確定性，但2日的消息卻帶來了更多不確定性。各國勢必對美國商品採取反制措施，為可能升級貿易戰的新一輪談判埋下伏筆。

在消費者財務狀況日益惡化的關鍵時刻，既有關稅和可能加徵更高關稅的威脅已經拖累美國經濟。川普最新一輪關稅是近80年來最全面的方案，而消費者仍在應對40年來最高通膨和高利率的雙重壓力。

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