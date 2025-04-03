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台東某特幼班涉兒虐！拉頭掄牆、狠踩　東檢出手調查了

▲▼台東縣關山國小學前特幼班老師施暴特教幼兒園學生。（圖／伍麗華國會辦公室提供）

▲台東縣某前特幼班老師對學童施暴。（圖／伍麗華國會辦公室提供）

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

台東一間特幼班發生兒虐事件，事後受害學童家長及多名立委出面指控，校方及台東縣教育處處理態度消極，甚至可能涉及隱匿事實，要求教育部徹查，並建立更完善監管機制。對此，台東地檢署今(3日)回應，目前已成立專案小組，將持續深入調查、釐清事件始末，全案仍積極偵辦中。

據了解，這名受害學童領有重度身心障礙證明，本應在特幼班獲得細心照顧，但家長卻在1月8日發現小孩身上有多處傷口，並出現急性壓力反應及流鼻血等傷勢，詢問校方，校方僅稱「被椅子砸傷」。

然而，當家長要求調閱監視器畫面時，校方提供的片段並未顯示施暴過程，使得家長誤信孩子未受虐，直到一個半月後，教育處才正式通知孩子確實遭到教師施暴，而家長這時才看到完整的監視器畫面，畫面揭露了駭人聽聞的施暴行為，不僅拉頭掄牆、出腳狠踩，甚至抱起重摔，畫面讓家長心痛不已。

對此，有多名立委紛紛譴責相關單位的行政怠惰，要求徹底調查，還給孩子安全的就學環境，並且給予家長合理交代。

台東地檢署今則出面說明，接獲通報後已成立專案小組，並指揮台東縣警察局、台東縣警察局關山分局等單位，深入調查、釐清事件始末，全案目前仍積極偵辦中。

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