快訊／遠航董事長張綱維2度靠近漁港　高院裁定收押未禁見

▲遠航董事長張綱維。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、黃哲民、鄒鎮宇／台北報導

遠航董事長張綱維因掏空公司35億元，一審被判處徒刑14年、另1年刑期可易科罰金，同時須接受科技監控，案件上訴二審後，高院合議庭發現，張綱維近期有7次違反科控警示，其中2次是行蹤鄰近高雄塭仔頭漁港，因此在2日緊急將張綱維拘提出庭。對此，高等法院2日晚間認為張綱維有逃亡之虞，裁定收押未禁見。

高院認為，被告張綱維經訊問後已諭知羈押。羈押理由為被告張綱維所犯背信等罪嫌重大，且接受科技設備監控後仍屢次違規，情節重大，有事實足認有逃亡之虞，為確保後續審理程序順利進行，有羈押必要，依刑事訴訟法101條第1項第1款規定，予以羈押。

合議庭成員為邱忠義審判長、受命法官陳勇松法官(原為葉韋廷法官，因葉法官請假，依事務分配表，由陳勇松法官代理)、陪席法官張紹省法官(原為蔡羽玄法官，因蔡法官請假，依事務分配表，由張紹省法官代理)。

據悉，張綱維因侵占掏空遠航資產35億元，2024年9月被台北地院依背信等罪嫌判處重刑，之後被裁定除交保1億元、限制出境出海及住居，且每周1次到派出所報到外，新增電子設備監控，並要求每天以手機自拍，向科技監控中心報到。

全案經上訴高院後，先由審理庭初步開庭了解檢辯雙方主張，並確認張綱維接受科技監控的情況，日前正式分案後，合議庭收到科控中心報告，顯示張綱維近期有7次違反科控規定的警示情況，包括多次延遲自拍報到時間，甚至有2次GPS定位在漁港附近，為免又發生潛逃事件，高院簽發拘票，由法警將張綱維拘提到案。

對此，張綱維在2日下午的庭訊中表示，他是家中獨子，沒有結婚生子，母親癌末重病，行動不便只能靠他照顧，有幾次延遲手機報到，是因為他正在打理母親生活事務，但很快就補報到了，至於GPS定位部分，則是因為他開車載母親到高雄鳳山區的中醫診所看診，他沿途行駛在國道三號上，沒有停靠在漁港。

張綱維的律師幫忙解釋，可能是因為高速公路靠近塭仔頭漁港，造成GPS判斷差異。