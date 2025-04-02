大甲媽遶境拚連3年不搶轎鬥毆！彰化「鐵拳部隊」42高手出馬

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽遶境進香將於4日起駕，預計5日凌晨將通過彰化市民生地下道，由於此處已經連2年未發生搶轎暴力衝突，今年警力大減15%，調派340名警力到場維安，為了洗刷「一級戰區」汙名，縣警局有「鐵拳部隊」稱號的機動應變隊今年再度出馬，由柔道7段的前世界盃國手、訓練科長林世明，率42名柔道、跆拳道高手出馬，共同打擊搶轎滋事分子。

▲彰化縣警局訓練科成立機動部隊，陳姓女員警是跆拳柔道高手。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣警局訓練科成立機動部隊。

為因應今年大甲媽4月4日起駕，預計5日下午自台1線經大度橋進入彰化縣，預計晚間將經過民生地下道、南瑤宮、天后宮、北斗奠安宮及員林福寧宮列為最易鬧事5大熱區，彰化縣已經連續2年未發生推擠搶轎，今年部署2558多名警力維安，比去年減少500多人，減少15%。

▲彰化縣警局訓練科成立機動部隊演練。

彰化縣警局為確保遶境進香活動期間治安平穩及交通順暢，該局依據今年轄內道路沿線宮廟及各接轎點會勘狀況，已先召集相關單位研議各項安全維護及交通疏導措施，規畫警力部署腹案、共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，約制不得藉故滋事，一旦鬧事及以現行犯逮捕。

▲機動部隊演練，大甲媽繞境滋事者將依現行犯逮捕。

彰化縣警察局教官隊今日進行搶轎排除勤務預演。演練包含列陣、前進及警戒逮捕等隊形，員警扮演互相叫囂、衝突的「信眾」，模擬兩派人馬搶奪神轎。機動應變隊迅速反應，將雙方隔離並逮捕滋事份子，有效控制衝突。42名教官中，僅有一位警花，目前任職於鹿港警分局警備隊，從警9年，擁有跆拳道和柔道專長，身手相當矯健。

▲彰化縣警局訓練科成立機動部隊長林世明與警花陳靖宣。（圖／記者唐詠絮攝）

訓練科長林世明指出，機動應變隊3年前首度成軍，前年與去年都未發生暴力衝突，今年由警察局長陳明君指示再次組成，由縣警局常訓技術教官、助教及特殊任務警力（霹靂小組）聯合編組共有42人，所有成員本身除皆具備柔道、跆拳道及擒拿逮捕術等戰技，並皆配備最新型裝備如機械甩棍、戰術臂盾及防護噴霧器等，足以應付隨時發生的暴力事件，將滋事分子繩之以法。