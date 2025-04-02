中市和平區公墓納骨牆啟用　盧秀燕將持續建設幸福原鄉

記者李陳信得／台中報導

台中市和平區現有12處原住民族傳統部落公墓，除第五公墓納骨塔為僅有的骨灰(骸)存放設施，其餘公墓大多接近滿葬或有疊葬情形，為協助解決部落公墓滿葬問題，斥資2,800萬元興建竹林公墓納骨牆，今(2)日舉行啟用典禮。市長盧秀燕，立法院副院長江啟臣及民政局局長吳世瑋，古秀英議員，朱元宏議員，吳振嘉議，區長吳萬福，陳志勇代表主席及許多鄰里長及地方人士均前往參與，村民們也都非常高興政府關心部落居民心聲，讓先人及祖靈都能夠得到後代子孫的祝福。

▲▼台中市和平區竹林納骨牆今(2)日上午舉行啟用典禮，市長盧秀燕及立法院副院長江啟臣，民政局長吳世偉及多位市議員、民意代表地方人士均前往參加。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）





盧市長表示，她上任6年來，已在和平原鄉投入近30億元，完成282項工程建設，竹林公墓納骨牆則是繼雪山坑納骨牆啟用後的原鄉第二座納骨牆，另雙崎及齡恩路納骨牆興建工程也持續推進中，市府持續完善原鄉殯葬設施，讓原民朋友的身後事有保障。照顧市民的生老病死是政府的職責所在，部落重視在地安葬，祖靈才能安息，為完善原鄉殯葬設施，她上任後，請民政局積極協助和平區公所規劃，首批規劃從大安溪達觀、雙崎，往上做到梨山環山，目前達觀雪山坑及竹林公墓納骨牆已啟用，雙崎及齡恩路納骨牆預計今年底、明年初發包，這四處興建下來預計可紓解當地至少30年的殯葬需求，感謝市議員、代表會及里長的協調及支持。





民政局長吳世瑋表示，竹林公墓納骨牆得來不易，和平爲自治區，有原住民族法規，納骨牆興建必須獲得地方的協調與同意，109年起歷經部落會議達成共識後，陸續完成禁葬、遷葬、起掘暫厝，並進行興辦事業及水保計畫。和平區長吳萬福說明，部落族人殷切期盼興建納骨設施多年，感謝市府及各級民意代表的全力支持，竹林公墓納骨牆占地5,640平方公尺，除納骨牆設施外，也結合在地自然景觀；另考量泰雅族民情習俗，跳脫樓塔式建築概念，設有祭儀平台供族人祭祀追思，打造互動聯誼的活動場域，讓族人慎終追遠也邁向環保與現代化。