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Fans17會員破70萬！　變態攝魔1.6萬人追蹤...狂PO片削8百萬

▲▼小哥哥艾理。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲檢警搜索「FANS 17」多處據點，查扣大量現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

網路色情平台「Fans 17」供人瀏覽下載未成年少女私密片，宛如「創意私房2.0」，橋頭地檢署偵辦後，將前「爆料公社」高層蔡明翰、蔡信宏、葉昌圳等10人起訴；檢警查出，「Fans 17」的會員數超過70萬人，影片超過3萬部，一般會員月費250元，要下載影片還需另外支付費用，而提供影片的「創作者」可與平台管理員「九一分帳」，其中一名涂姓創作者的訂閱人數高達1萬6823人，不法獲利835萬餘元，相當可觀。

檢警調查發現，「Fans 17」網站是由蔡明翰、蔡信宏兄弟擔任負責人，「爆料公社」董事長葉昌圳擔任董事，而3人也是「爆料公社」的法人代表，網紅「小哥哥艾理」則擔任網站監察人，該網站主要由「小哥哥艾理」找來年輕、漂亮的妹妹拍攝清涼、性感影片，再上傳到「Fans 17」供會員觀看下載，會員數高達70萬人。

▲▼橋檢 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲「FANS 17」網站目前已遭封網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

橋頭地檢署去年12月對「Fans 17」多處經營地點執行搜索，並查扣相關證物及現金6500萬元，並拘提被告及傳喚多名證人到案說明，專案人員調查發現，「Fans 17」至少3萬支的影片中，確實有未成年少女受騙或遭脅迫拍片。

檢察官複訊後，將被告蔡明翰、蔡信宏、葉昌圳等6人犯嫌重大，有勾串共犯或證人、滅證及逃亡之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，小哥哥艾理以20萬元交保，檢察官同時要求即時關閉涉案網站，封網擴大清查。

據了解，「Fans 17」的影片數量如此驚人，主要就與「Fans 17」的經營模式有關，「Fans 17」鼓勵「創作者」上傳影片供會員下載觀賞，因為「創作者」可拿9成利潤，平台收一成，所以才有不少「創作者」鋌而走險，而檢、警這次起訴的10名嫌犯中，就有5人是「創作者」，其中一名涂姓創作者訂閱人數高達1萬6823人，不法獲利835萬餘元，「賺很大」。

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