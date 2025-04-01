寒流洗禮提早盛開！　吉安「鐵道櫻花公園」 一片粉紅

▲▼花蓮吉安鄉干城鐵道櫻花公園繁花盛開，一片粉紅映眼簾。（吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉「干城鐵道櫻花公園」歷經寒流洗禮後迎來春暖櫻花盛開，一旁搭配花東小叮噹返鄉駐足，更曾顯粉嫩的滿園櫻花春裝！原本四月才盛開的櫻花提早綻放，讓不少鄉親和遊客驚喜萬分。鄉長游淑貞溫馨邀請鄉親與遊客，把握春日腳步，相約走進吉安，感受自然天成花開幸福的悸動。

干城鐵道櫻花公園面積達8643平方公尺，吉安鄉公所用心規劃多樣櫻花品種，包括富士櫻、墨染櫻、八重櫻、緋寒櫻等，讓賞花期從年初一路延續至四月，呈現接力綻放的粉紅花海。不論是清新的白櫻、溫柔的粉櫻，還是濃烈的桃紅花朵，都在春光中展現各自風采，讓人流連忘返，而近日更呈現驚喜盛開的喜悅。

四月起正值吉安鄉百花齊放，鄉內一年一度的桐花小旅行也即將登場。4月7日星期一至27日星期日，民眾可至南華林業文化園區桐花公園欣賞雪白桐花；4月12日星期六至13日下午兩點，園區內將舉辦特色市集，集結職人手作、文創好物、客家美食、樂團演出與親子遊憩空間，邀請大家在桐花飄落的午後，感受文化與春意交織的美好。

▲鄉長游淑貞邀鄉親及遊客掌握賞花期親子同遊欣賞。

游淑貞表示，干城鐵道櫻花公園今年花團錦簇，感謝認養人協力公所種下每棵的希望樹苗的希望，歷經公所農業課同仁平日栽培的用心，呈現鄉親挹注參與、用心守護的美麗成果，誠摯邀請大家在這春光好時節，帶著家人朋友們到繽紛吉安鄉同遊，在櫻花樹下捕捉最美的回憶，見證從櫻苗到枝葉茂盛、繁榮盛開的花海，共享一起種植、一起灌溉守護的甜美成果。