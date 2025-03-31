南投輪椅伯淡定闖車流！闖紅燈「一路倒退嚕」揮手示意　驚險畫面曝

記者高堂堯／南投報導

有網友30日在社群平台中PO出一段影片，只見一名坐在輪椅上的男子無視龐大的車流，竟用「倒退嚕闖紅燈」的方式淡定過馬路，見到車輛停下讓行時，還揮手示意對方前進，畫面險象環生，埔里警分局表示， 根據《道路交通管理處罰條例》第78條規定，行人若未依規定穿越道路，或在禁止通行的時段與地點穿越，得處500元罰鍰，呼籲民眾務必遵守交通法規。

埔里警分局指出，30日有網友在社群平台發布影片，內容顯示一名輪椅人士未依規定走行人穿越道，且以倒退嚕方式闖紅燈穿越馬路，此舉不僅危及自身安全，也對其他用路人構成潛在風險。埔里警分局對此情事表達高度關切，並呼籲民眾務必遵守交通規則，以確保行車與行人安全。

▲南投輪椅伯「闖紅燈倒退嚕」，驚險畫面曝光。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方表示，根據《道路交通管理處罰條例》第78條規定，行人若未依規定穿越道路，或在禁止通行的時段與地點穿越，得處500元罰鍰。此外，《身心障礙者權益保障法》雖保障身心障礙者的交通便利權益，但並未免除其遵守交通規則的義務。警方將持續加強執法，以維護行人及駕駛人的安全。

埔里警分局強調，輪椅使用者依法屬於行人，應依規定行走行人穿越道，並留意號誌指示，避免闖紅燈或於車道上行駛。此外，依據《道路交通安全規則》第103條規定駕駛車輛行經路口，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示皆應禮讓行人優先通行，違規者將處1200元以上6000元以下罰緩。