大甲媽遶境4日登場！中警找接轎團體「排排坐」防搶轎衝突重演

▲今年大甲媽遶境將於4日登場。（圖／台中市警局提供）



記者白珈陽／台中報導

2025年大甲媽遶境將在4日子時（晚間11時）登場，展開為期9天8夜的徒步進香之旅，台中市警局為防制搶轎暴力、慣竊趁亂行竊，近期將找來接駕團體「排排坐」約制，並於大甲媽遶境期間特別增加護轎及蒐證的專責警力，確保活動順利進行。

台中市警局指出，過去大甲媽遶境活動曾發生信徒或宮廟轎班搶轎事件，本次活動由各分局及刑警大隊偵查隊長親自訪查轄內準備前往接駕的大型宮廟及團體，除進行約制告誡、建立聯繫窗口，同時明確告知參與者不得展示任何幫派相關標誌或暗示。

市警局說，這次大甲媽遶境由4日起駕至13日回鑾期間，預計當地將湧現大量人潮，特別是外地的香客，攜帶現金較多，容易成為竊賊目標；為有效防範竊盜事件，警方將加強巡邏，特別關注民眾停車處，防止宵小破壞車窗行竊，同時在現場部署警力執行檢扒勤務，加強對職業扒竊慣犯的辨識與監控。

此外，警方也增加部署護轎及蒐證專責警力，並透過空拍機、M-Police及高解析監視鏡頭等科技設備回傳影像，建構E化指揮所，即時處理突發狀況。

台中市警局長李文章表示，遶境期間警方將會全力維持遶境秩序，如有違法脫序或搶轎等暴力滋事行為，一律嚴懲究辦、絕不寬貸。同時提醒參加民眾注意隨身財物，並遵守「不搶轎、理性虔誠祈福」原則，保持和平理性、圓滿順利地迎接一年一度的遶境盛事。