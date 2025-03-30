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在「Fans17」賣兒童性影像狂賺17萬　高雄淫男罰10萬獲緩刑

▲▼女童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄洪姓男子上Fans17賣兒童、少年性交片被抓 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

成人網站Fans17去年遭檢警查獲有上萬支未成年影片，宛如「創意私房2.0」，引起社會譁然。其中有一名高雄洪姓男子上Telegram群組下載兒童、少年性影像，並在Fans17販售，共獲利17萬3250元。全案經高雄地院審理，法官認為洪男坦承犯行，無再犯之虞，依他違反犯兒童及少年性剝削防制條例，處1年6月徒刑，緩刑5年，並接受法治教育3場次，向國庫支付10萬元，犯罪所得全部沒收。可上訴。

判決指出，洪男從2023年7月起，從Telegram「V4」、「V578」、「小學同學會」、「小夢莉」等群組，下載兒童、少年裸露性器官或性交的影像，再使用暱稱「內內的小秘書」的帳號，將這些性影像上傳到爆料公社所申設的「內內的小秘密」、「內內的青春ㄟ肉體」等私密社團。

接著洪男在「Fans17」網站申設帳號，只要網友付費訂閱他的頻道，就能得到爆料公社私密社團的網址連結，收看這些未成年性影像，洪男以此共獲利17萬3250元，直到去年9月9日，警方持搜索票搜查洪男住處，才遏止他的犯行。

庭審時，法官認為他素行尚可，因一時失慮而犯案，但以坦承不諱，有改過自新的可能，依他違反犯兒童及少年性剝削防制條例之販賣兒童及少年性影像罪，處1年6月徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並接受法治教育3場次、向國庫支付10萬元，全部犯罪所得沒收。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：發現兒少性剝削,請撥打110、113。

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