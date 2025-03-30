哈瑪斯：同意調解方所提加薩停火協議　盼以色列支持

▲加薩建築大量被毀。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）一名高階官員29日表示，該組織已接受由埃及與卡達聯合提出的新版加薩地區停火協議，並呼籲以色列也應支持該提案，以利結束持續數月的戰火。

綜合外電、中央社報導，哈瑪斯高層哈雅（Khalil al-Haya）在開齋節（Eid al-Fitr）透過電視發表談話指出，「兩天前，我們收到來自埃及和卡達這兩個兄弟國家的新提案，我們已積極回應，並接受該方案。我們希望占領者（以色列）不要阻礙這項努力。」

另一名哈瑪斯官員奈姆（Bassem Naim）於28日則指出，在以色列軍隊對加薩走廊持續進行猛烈軍事行動的情況下，哈瑪斯與斡旋方之間的協議談判已獲得更多進展與動能。

根據與哈瑪斯關係密切的巴勒斯坦消息人士透露，自本月27日晚間起，哈瑪斯與埃及及卡達的調解代表展開新一輪談判，目的在於恢復先前短暫生效的停火協議，同時商討以色列人質的釋放事宜。

法新社報導，就在本輪杜哈談判開始前夕，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對外表示，若哈瑪斯拒絕釋放手中剩餘的以色列人質，以軍將占領加薩部分地區。對此，哈瑪斯則強硬回應稱，若以軍不停止對巴勒斯坦土地的轟炸行動，那些人質「將裝在棺材裡」被送回以色列。