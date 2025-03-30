北市比特犬連續咬人　南投訂自治條例：具攻擊性未防護可罰15萬

▲南投動保自治條例三讀通過，規定飼主帶寵物外出須使用繫繩等。（圖／資料照片，台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

台北市徐姓男子飼養的比特犬連續咬傷2名路人，引發社會大眾熱議；南投縣政府為提供動物更友善的環境，提出《南投縣動物保護自治條例》草案，日前於縣議會臨時會通過，規定未來具攻擊性之寵物若未做適當防護措施，飼主最高可開罰15萬元。

南投縣議會第20屆第13、14次臨時會28日進行三讀會議案第二、三讀會， 會中通過該縣114年度總預算第一次追加（減）預算案等多項提案；縣府所提出《南投縣吸引投資自治條例》部分條文修正草案、《南投縣營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例》部分條文修定草案、《南投縣動物保護自治條例》草案等多項議案，也都獲三讀通過。

▲南投縣議會日前召開臨時會。（圖／南投縣議會提供）

根據《南投縣動物保護自治條例》草案，寵物外出應遵守下列規定：「不具攻擊性寵物」出入公共場所應由七歲以上之人伴同，並使用鏈繩或具備防曬及通風功能之箱籠，必要時應加戴不影響散熱之透氣口罩，如有便溺，飼主應即清除之，違者經勸導後再犯，處3000元至1萬5千元罰鍰，並得按次處罰；「具攻擊性之寵物」出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施，違者處3萬元至15萬元罰鍰。

南投縣長許淑華表示，動物保護議題備受關注，希望藉由該縣相關自治條例保護人與動物安全 ，呼籲飼主除要為寵物接種疫苗、植入晶片，帶寵物外出時需繫繩或箱籠，也要記得多帶清理工具，共同維護動物權益，讓環境更好、更友善。