泰「最高飯店」被震歪？　老闆兒發文闢謠：我爸蓋的房子超堅固

▲ 彩虹雲霄酒店少爺發文闢謠。（圖／FB／Beerbaiyok）

圖文／CTWANT

緬甸28日發生規模8.2強震，震源深度僅10公里，是極淺層地震，連帶影響到鄰近的泰國。而泰國曼谷最高的「彩虹雲霄飯店」（BaiyokeSky Hotel）傳出疑似傾斜的消息。對此，飯店業者發布聲明澄清，大樓並未發現任何損壞，飯店老闆的兒子也在社群上發文闢謠。

根據《Nation Thailand》報導，緬甸28日發生規模8.2的強震後，泰國曼谷的彩虹雲霄飯店有明顯震動的情況，還疑似傳出傾斜的消息。對此，飯店方在事發後發布聲明澄清，指出地震過後經人員全面檢查，大樓並未出現任何損害。

飯店方指出「經過徹底檢查，建築物最脆弱的部分：玻璃牆，並沒有出現結構損壞或裂縫」，並強調「我們的建築設計能夠抵禦比普通建築更大強度的地震。該建築的結構經過精心設計，能夠在地震發生時在可控的參數範圍內『彎曲』或『搖擺』，從而防止災難性的破壞。」

而飯店方也透露，在地震發生期間，飯店工作人員實施疏散程序，以確保所有客人和人員的安全「所有客人都已安全撤離，並按照既定的安全協議得到照顧。」

事發後，彩虹雲霄飯店老闆的兒子也在自己的Facebook發文闢謠，表示「今天陽光很強烈，8點15分我在81樓喝咖啡。昨天地震時，有人發消息問我在哪，還說不要去彩虹雲霄飯店。哎呀，不讓我回家，那我要去哪？我家很堅固，我爸蓋的房子超穩的！」

他也呼籲「我想和媒體說，在發布任何內容之前，請先檢查一下，因為你的文章會嚇到人們。」

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