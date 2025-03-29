鍾文智免電子監控！高院裁定書未公告及送達　司法院要究責

▲圖為高院等法院外觀。（圖／資料照）

記者吳銘峯、劉人豪／台北報導

「連一鮑魚」前董事長鍾文智，炒作多檔存託憑證（Taiwan Depositary Receipt, TDR）賺取暴利，重判30年5月定讞，鍾卻棄保潛逃遭檢方發布通緝，而鍾曾一度有科技設備監控，高等法院去年10月14裁定不用延長的裁定書未公開，昨（28）日才出現於於司法院裁判書查詢系統，司法院表示，針對法官是否違反辦案程序或職務規定，或有其他違失情形，啟動究責程序。

鍾文智12日判刑確定後，北檢立即啟動防逃機制，對鍾文智祭出限制出境、出海等管制措施，並確認每周一、四、六要報到的鍾文智，10日（周一）還有定時到轄區派出所報到，但13日的報到時間，鍾文智卻沒有現身，檢察官拘提無著後立即發布通緝，依鍾文智被判超過10年的刑度，行刑權時效為40年，鍾文智將被通緝到2065年為止。

不過最高檢察署指出，本案於三審審理中，法院雖一度令鍾文智接受科技設備監控，惟於113年10月17日期滿後卻未予延長，僅將原8000萬元之具保金額提高至1億元。該裁定沒有上網公開，昨天才出現於司法院裁判書查詢系統，提及經合議庭評議結果，本案於命鍾文智再加保2000萬元之保證金後，應足以有效減低被告棄保潛逃之可能性，無庸延長其科技設備監控之期間。

對此，高等法院指出，就鍾文智案裁定未公告及送達一事，已定於31日召開自律會討論。司法院表示，經本院調查，該合議庭對於旨揭「命被告鍾文智加具2000萬保證金後，不再延長所施之科技監控」之內容，並未當庭向當事人宣示，亦未製作及公告正式裁定書送達檢察官，僅於113年10月14 日以審理單代替裁定，即逕片面通知辯護人辦理具保程序，遲至昨日始補行製作「略式裁定」公開，已與刑事訴訟法有關裁判宣示及裁判書製作之規定有違。本院對合議庭違反前開程序，嚴重損及司法公正、透明形象，深感遺憾，並將針對法官是否涉有法官法第30條第2項第5款，違反辦案程序或職務規定，或有其他違失情形，啟動究責程序，絕不寬貸。