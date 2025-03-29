緬甸強震！翁山蘇姬獄中狀況曝　小兒子回應了

▲ 緬甸反對派領袖兼前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

緬甸昨（28日）中午12時52分許，以第2大城曼德勒為震央發生規模8.2強震，造成首都奈比多、曼德勒、實皆等中部地區出現嚴重災損與人員傷亡。對此，在2021年遭緬甸軍政府關押在奈比多監獄的反對派領袖兼前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），被證實在昨日的地震中平安無事。

「據我所知，監獄方面並未傳出嚴重災情。」翁山蘇姬的小兒子金·阿里斯（Kim Aris）向緬甸媒體《仰光新時代》證實，母親平安度過這場災難。

緬甸民族團結政府（NUG）總理辦公室發言人奈蓬拉也證實，現年78歲的翁山蘇姬目前狀況無需擔憂，「我們獲得的消息是阿姨（翁山蘇姬的暱稱）一切安好。」據悉，緬甸軍政府視NUG為非法機構，但聯合國大會認可NUG在該組織的代表權。

《仰光新時代》聯繫奈比多軍方消息人士後獲悉，由於奈比多監獄囚房與建築物均屬單層結構，因此比高層樓建築更為安全，「目前並未收到關於她的任何更新消息。」報導補充，2023年8月1日，翁山蘇姬獲特赦減刑6年，並由監獄轉移到奈比多軟禁，但目前她的剩餘刑期還有25年。

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