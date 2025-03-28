快訊／好市多宣布4／1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

▲好市多4月1日起會員「電子掃碼」才能入場。（圖／翻攝好市多APP）



生活中心／台北報導

美式賣場好市多（Costco）採取會員制，雖在入口有派員檢視會員卡才能入內，但有會員發現尖峰時間許多人會趁亂進入，有網友希望跟進美國採「電子掃卡」入場，避免「試吃部隊」影響會員權益。台灣好市多今（28）日宣布，4月1日起賣場入口處設置會員卡掃描機，會員需要憑實體或電子會員卡掃描才能進入。

好市多今天在官網及App上公告，宣布4月1日起會在賣場入口處設置會員卡掃描機，在進入賣場前，請會員提早準備實體或電子會員卡，自行掃描會員條碼即可進入。

好市多今說明，此措施是跟進總部指示，全球統一執行，以維護會員權益；刷卡機僅為輔助員工辨認會員卡是否有效及是否為持卡會員本人。此外，依照原會員規章，每位會員最多可攜帶2位來賓，來賓購物由持卡會員付費。

日前有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，「台灣什麼時候才要跟進美國改成電子掃卡入場？」網友表示單純靠人工判斷，還是會有誤差，尤其尖峰時段偷偷跟著進場，也難以發現，看到美國改成電子掃描入場，希望台灣也跟進，比較可以保障會員權益，例如避免試吃部隊掃光試吃品。

▲美式賣場好市多採取會員制，僅會員才能入內購物。（資料照／記者張雅雲攝）



有不少會員表示贊成，不過也有其他網友看了回應，「不過就是買個東西，有必要搞得好像我們進去能撿到什麼大便宜似的，是不用錢嗎？」、「沒必要這樣吧？層層關卡，防東防西防小偷防非會員」、「還好吧！結帳還是需要用卡片啊！現在試吃有很多嗎？是能吃多少？」、「沒會員還是不能結帳呀」。