「直播界男神」黑歷史起底　棒打前女友、賣假精品

▲胡凱彬懷疑前女友吸毒，竟帶著小弟持球棒暴打前女友和另名男員工。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「直播界男神」胡凱彬近日因涉刑法詐欺、殺人未遂、傷害等罪嫌遭逮捕，並被羈押禁見，引發網友熱議。胡凱彬早年憑藉公益形象走紅網路，近年行徑卻越發脫序，不僅多次因侮辱、妨害名譽和違反商標法被告上法院，他還曾因妨害性自主遭判處7月有期徒刑，離譜行為讓人搖頭。

據了解，胡凱彬2020年疫情期間，曾捐贈3萬片口罩給需要民眾，之後更多次捐贈家扶兒毯子和柚子而登上媒體版面，公益人設讓他被封為「直播界男神」，更為他賺取不少流量，他靠著直播賺進大把鈔票，形象卻日漸走鐘。

胡凱彬近年屢因在網路上開嗆而引發正反評論，2024年9月他與自家旗下女員工交往，2人交往約一個月就分手，胡凱彬卻在10月29日凌晨帶著大批小弟前往員工宿舍，並持球棒暴打前女友和另名男員工，害女方手、腳大片瘀青，頭部也被打到流血。

胡凱彬解釋因懷疑女方在員工宿舍吸毒，又煽動其他員工離職才動手，更反控女方事後向他勒索300萬元，女方則否認指控，表示她與胡凱彬發生關係後，男方卻「不認說我們曾經在一起過」，並持續發影片網路霸凌和造謠，女方因而提出告訴，胡凱彬和16名同夥則被依法送辦，胡還遭羈押禁見。

▲受害女子遭球棒暴打，手、腳有大片瘀青，頭部也被打到流血，傷勢怵目驚心。

而這已非胡凱彬首次進出法院，他曾因妨害性自主案件，遭法院判處有期徒刑7月確定，並在2017年緩刑交付保護管束，而他2020年10月還在臉書開直播辱罵李姓男子，稱其為「垃圾」、「畜牲」，最終因公然侮辱罪遭判拘役10天。

但這沒有讓胡凱彬得到教訓，他2021年花費45萬7600元，向周姓業者購買3萬片香氛吊卡，但他認為此批貨品質有問題，聯繫周女遭封鎖，他因而開臉書直播，以髒話大罵周女與其李姓男友，甚至還公布李男住處，周女不甘受辱報警，彰化地院則以公然侮辱罪判處他罰金5000元。

2023年間，胡凱彬因違反商標法被告上法院，他以每條平均700元價格，從淘寶上買來有LV、香奈兒等商標的飾品，再以999元賣出，民眾發現後向警方檢舉，法商路易威登馬爾悌耶公司也訴由保安警察第二總隊偵辦，胡凱彬最終遭判處拘役40日，可易科罰金。

▲胡凱彬常在網路上曬出千萬跑車炫富，實則所販售精品皆為假貨。

多次進出法院並沒有讓胡凱彬收斂，反而因流量增加而越發囂張，不僅養小弟當打手，更持續販賣假貨，最終因爆打女員工事件被盯上，警方組成專案小組調查。

員林警分局長吳詠傑表示，2024年12月接獲民眾報案後組成專案小組偵辦，發現以胡姓直播主為首的團隊旗下有多名成員，經常藉勢藉端、聚眾鬧事，更涉嫌販賣仿冒品，於直播中用話術讓民眾陷於錯誤，騙消費者下標購買，藉此謀取暴利。

▲警方在胡凱彬家中搜出球棒、刀械、玩具槍，涉詐欺、殺人未遂、傷害等多罪羈押禁見。

員林警分局會同刑事警察局智慧財產權偵二隊、員林稽徵所，近日見時機成熟前往查緝，將胡等17人查緝到案，並查扣球棒、刀械、玩具槍等物，全案依刑法詐欺、殺人未遂、傷害、商標法及組織犯罪條例等罪嫌偵辦中。

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