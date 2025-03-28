「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

▲直播主胡凱彬（中）以公益形象走紅網路，他卻吸收未成年少年當打手。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

彰化直播主胡凱彬（35歲）以公益形象走紅網路，得到「直播界男神」稱號，但他近年爭議行為不斷，2024年10月率球棒隊爆打自家女員工，近日因殺人未遂和詐欺案遭羈押禁見，而他在鄰里間早已是頭痛人物，不僅吸收未成年小弟當打手，還時常在三更半夜放音樂、直播吵鬧，如今被逮終於讓鄰居們享有片刻安寧。

據了解，胡凱彬出身隔代教養家庭，且是低收入戶，祖母辛苦扶養他長大，而他接觸直播後便以此為賣點並經營公益形象，2020年疫情期間，他買下3萬片口罩捐贈需要民眾，還曾購入滯銷柚子致贈家扶兒，並為家扶兒賣燈籠、捐毯子，在網路上被封為「直播界男神」。

胡凱彬在臉書和IG上分別擁有4.9萬和6萬名粉絲，多數短影片都能破10萬觀看，他開始利用人氣直播賣貨並賺得盆滿缽滿，曾炫耀自己一年內賺到普通人一輩子的收入，更曬出自己價值千萬的藍寶堅尼跑車炫富。

▲胡凱彬靠直播賺的盆滿缽滿，但他所售香奈兒等名牌金飾皆為假貨。

但胡凱彬近年行徑逐漸脫序，不僅在網路上多次與人嗆聲以博流量，還涉及販售仿冒品，2024年10月更率眾爆打自家女員工遭提告，警方遂組成專案小組深入調查，近日在住處被逮，胡凱彬訊後遭聲押獲准，鄰里間終於能鬆口氣。

「那些少年說的好聽是來這邊工作，其實就是來作小弟、當打手。」知情人士透露，胡凱彬的直播間設立在他彰化縣永靖鄉老家的三合院，永靖地處偏鄉，當地有許多隔代教養和弱勢家庭，或是父母忙於工作，無暇照顧孩子，胡凱彬便吸收這些家庭內得不到溫暖的少年，養在自己旗下當小弟。

這些少年平時跟在胡凱彬身邊，拍片時在幕後打雜，或是偶爾出現在影片內當背景板，看著他四處叫囂、到處惹事，少年們也有樣學樣、戾氣漸重，甚至被使喚去打人也毫不手軟，爆揍女員工事件就有多名少年參與，胡凱彬更憑藉著小弟助陣越發橫行霸道，鄰居都敢怒不敢言。

「晚上音樂開的砰砰叫，附近都是老人家，誰敢去惹他。」知情人士表示，胡凱彬為了直播賣貨，往往會放音樂以製造氣氛，而永靖鄉環境單純，鄰居多為老弱婦孺、不敢惹事，只能忍耐噪音到直播結束，再聽著他工作室傳來的笑鬧聲響而難以成眠，私下行徑與其公益形象大相逕庭。

▲胡凱彬聚眾滋事、藉勢藉端，早已是地方上頭痛人物，警方近日攻堅，逮捕他與16名同夥。

胡凱彬靠著直播販售LV、香奈兒等名牌服飾賺進大把鈔票，但這些精品竟都是仿冒的A貨，他早在2023年就因賣假貨違反商標法遭逮，當時遭判拘役40天，他付完罰金後仍不知悔改、持續犯案，脫序行為讓警方連連搖頭。

員林警分局長吳詠傑表示，2024年12月接獲民眾報案後組成專案小組偵辦，發現以胡姓直播主為首的團隊旗下有多名成員，經常藉勢藉端、聚眾鬧事，更涉嫌販賣仿冒品，於直播中用話術讓民眾陷於錯誤，騙消費者下標購買，藉此謀取暴利。

員林警分局會同刑事警察局智慧財產權偵二隊、員林稽徵所，近日見時機成熟前往查緝，將胡等17人查緝到案，並查扣球棒、刀械、玩具槍等物，全案依刑法詐欺、殺人未遂、傷害、商標法及組織犯罪條例等罪嫌偵辦中。

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