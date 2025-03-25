綠委再占立法院主席台　國民黨團轟：讓政府沒法做事的就是民進黨

▲立法院院會民進黨繼續杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立委今（25日）在立法院會占領主席台，抗議新黨副秘書長游智彬近日於立法院議場二樓直播，又與媒體、立委助理起衝突。事後，國民黨團爆，民進黨團原本還私下跟立法院長韓國瑜說要協商，結果會議開始就直接站上主席台，民進黨還有規矩嗎？民進黨還要當家鬧事、癱瘓政府到這種程度？讓政府沒有辦法做事的就是民進黨自己。

國民黨團書記長王鴻薇表示，作為執政黨黨團杯葛總質詢是過去前所未有，這是當家鬧事。今天吳思瑤率領民進黨團癱瘓主席台的時候，私下還跟立法院長韓國瑜說要協商，可是在開議之前，都沒有正式提出要協商，就直接攻占主席台癱瘓議事，這樣還有規矩嗎？不是亂了套嗎？ 難道整個立法院是吳思瑤、是民進黨團總召柯建銘一人的嗎？民進黨的違法亂紀不是一兩天，這就是民進黨的嘴臉。

王鴻薇說，真正癱瘓政府，讓政府沒有辦法做事的就是民進黨自己，國民黨團對今天民進黨團的行為做出最嚴厲的譴責，哪有一個堂堂的執政黨，當家鬧事、癱瘓政府到這種程度。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，這場鬧劇全世界都在看，非常罕見看到執政黨立委上台杯葛執政黨的行政院長施政總質詢，上台羞辱卓榮泰。施政總質詢可以到午夜12點，看看民進黨這全立委多麼討厭卓榮泰，要把所有行政官員癱瘓政務在立法院綁到12點嗎？

羅智強表示，過去前立法院長蘇嘉全建立慣例，讓公民記者可以進議場二樓採訪，結果民進黨拿這個做藉口去癱瘓立法院，顯然柯建銘、吳思瑤都是對卓榮泰有很大的不滿。

羅智強表示，民進黨的行為對國會沒有絲毫的尊重，韓國瑜在主持立法院的議事和總質詢，吳思瑤率先第一個攻占主席台，欺負立法院長韓國瑜、羞辱卓榮泰。全國不分朝野的民眾看看這是什麼樣的民進黨立委和黨團幹部，難道今天要縱容這種立委癱瘓國會、領人民薪水的立委嗎？希望所有人民好好想一想，民進黨鬧夠了，可以下來了。