家暴父嗆女兒「現在她們賺錢就不養我」　結局真的被放生

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名父親阿貴（化名）24年前因家暴離婚，如今2名女兒提告請求免除對父親的扶養義務，卻被他嗆聲「現在她們賺錢就不養我了」。法官日前審理此案，認為阿貴的家暴行為對當時尚未成年的女兒造成重大不利影響，如今若要求女兒負起扶養義務，顯然有失公平，最終裁定准許免除女兒對父親的扶養義務。

▲阿貴年輕時家暴妻子，老了還怪女兒賺錢不養他。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿貴的2名女兒在判決書中主張，父親在婚姻關係存續期間對母親施暴，她們自懂事以來就生活在家暴的陰影之下，24年前母親受不了決定向法院訴請離婚，才擺脫這樣的環境，在她們的印象中，父親一直遊手好閒，沒有盡到任何扶養義務，姊妹倆都是由母親一手扶養長大的，因而決定提告，希望法官免除她們對父親的扶養義務。

阿貴則辯稱，自己有扶養女兒長大，如果他都沒有出去賺錢養家，女兒是吃什麼長大的，「現在她們賺錢就不養我了」。

不過，法官經調查核實後發現，阿貴婚後曾數次對妻子家暴，這部分有法院判決離婚確定的訴訟文件可以證明，衡諸一般社會經驗，阿貴的行為嚴重傷害當時尚未成年的女兒的情感，導致她們對父親毫無信任，成長過程身心飽受恐懼，至今心中仍有陰霾，確實嚴重影響到女兒的身心暨人格發展，如今若要求她們負擔對父親的扶養義務，顯然有失公平，最終裁定准許女兒的請求，判准免除她們對父親的扶養義務，全案仍可上訴。

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