金門醫療專機爆飛安疑慮！陳玉珍遭控與廠商關係良好　3聲明反駁

▲遭指跟安捷航空關係良好，陳玉珍反駁。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

日前有民眾向媒體爆料，金門負責醫療後送的醫療專機因主輪爆胎無法執行任務，而備援機沒有「機翼除冰裝置」，質疑有安全隱患，並稱安捷董事長與金門立委陳玉珍關係友好。對此，安捷航空今發聲明表示，指皆符合合約和民航法規，針對屢次惡意中傷去年底已提告，此次抹黑也將尋求法律途徑；陳玉珍也表示跟負責人完全沒有任何的交情，要求鏡新聞更正報導否則將使用法律捍衛清譽。

陳玉珍提出三點說明如下：

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第一、承包金門醫療專機廠商不論是之前的飛特立公司及現在的安捷公司，我本人對他們的醫療後送服務都非常的不滿意，跟他們這些公司的負責人也完全沒有任何的交情，甚至非常討厭他們，我希望不管誰來做都要好好的做，需要醫療後送是離島人的悲哀，站在立法委員角度，一定會要求廠商全力以赴。因此，包括之前飛特立公司出現勞資糾紛我出面幫勞方爭取權益，以及近期醫療專機重大違失，我都還發函要求衛福部檢討改善。

第二、本人助理協助鄉親處理相關醫療前後送工作時，一直都是身穿我本人的服務團隊背心，絕無可能穿承包廠商制服進出航空管制區，大家均可在我臉書相片中找到相關影像。

第三、針對有人無端指控我跟廠商安捷廠商有關係這件事情，我嚴正要求鏡新聞更正報導，否則本人將使用法律捍衛本人的清譽。