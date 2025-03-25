梅根曝兒女照「紅髮複製黛妃基因」　推出時尚選品網站

▲哈利與梅根育有一雙兒女，5歲的亞契和3歲的莉莉貝，一家四口住在美國加州的蒙特斯托莊園。（圖／翻攝sussex.com、meghan IG）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室逾5年，與一雙兒女定居美國加州，拓展事業版圖。梅根24日在個人IG分享與5歲兒子亞契（Archie）、3歲女兒莉莉貝（Lilibet）的合照，兩個孩子遺傳自爸爸的紅髮相當吸睛。梅根同時宣布開設網路商店，供粉絲購買她最喜歡的時尚商品。

梅根在IG分享與兒女的合照，可見梅根背對鏡頭，左手抱著莉莉貝、右手則勾著亞契的頭，母子3人身處加州蒙特西托的陽光中。莉莉貝戴著太陽帽、手提小籃子，阿奇則摟著媽媽，兩個小朋友的紅色頭髮很醒目。梅根在貼文中寫下：「每一天都是一段愛的故事」，並附上和平鴿表情符號，母愛滿溢。

▲梅根分享與莉莉貝（左）、亞契（右）的合照。（圖／翻攝meghan IG）

哈利王子過去曾在《史蒂芬荷伯晚間秀》（The Late Show with Stephen Colbert）上透露，孩子們的紅髮來自他母親黛安娜王妃的家族，「斯賓賽家的基因真的很強大！」他打趣說，原以為梅根的基因會壓過這份「紅髮遺傳」，沒想到「紅髮小隊成功了！」

除了分享天倫照，梅根也宣布推出個人時尚選品網站，透過平台ShopMy公開她親選的衣飾配件，讓粉絲可直接購買她的穿搭風格。這些產品涵蓋設計師品牌與平價選擇，從Theory、J.Crew 到Uniqlo與Saint Laurent皆在清單中，呈現梅根自稱的「高低混搭」時尚哲學。

▲梅根在ShopMy開設個人時尚選品網站。（圖／翻攝shopmy）

英國《BBC》報導，ShopMy是一個為「精英創作者」設計的平台，若消費者透過連結購買商品，創作者可獲得最高30%的佣金。梅根也在IG貼文中明確標示部分連結屬於聯盟行銷，展現透明誠信。

事實上，梅根近來積極拓展個人事業，除開設個人IG帳號，還成立生活風格品牌「As ever」，販售果醬、草本茶等，又在Netflix新節目《愛你的梅根》（With Love, Meghan）中展現她的烹飪日常、待客之道。她在嫁入王室前便經營個人部落格「The Tig」，分享飲食、美妝、旅行與人生觀點，嫁給哈利王子後在2017年關閉部落格，如今重新出發，似乎找回過往的創作初心。



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