　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉家平安！嘉縣特搜隊與四大醫護模擬操演　展現專業能力

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣消防局於114年2月22日11時於消防局停車場舉辦特種搜救隊實地模擬操演，展現特種搜救隊專業國際搜救能力。嘉義縣消防局挑選消防優秀同仁，並結合各項外部專家(醫師、護理師及土木技師等)共136名，經歷多次自主訓練與36小時不間斷動員演練，於113年11月27日至29日參加國家搜救隊能力分級認證(NAP，National Accreditation Process），並通過內政部消防署「特種搜救隊國家認證計畫(NAP) 」考核。在考核通過後的評語中，內政部消防署的評核官除說明嘉義縣消防局具備參與國內外各類災害搜救和協助的專業能力，更特別針對醫療組對於傷患處置作為跟過程提出優質及「令人印象深刻」的評語。

▲▼ 嘉家平安! 嘉縣特搜隊與四大醫護實地模擬操演記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣特搜隊與四大醫護實地模擬操演。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 嘉家平安! 嘉縣特搜隊與四大醫護實地模擬操演記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動中有嘉義榮民醫院蔡副院長政翰、嘉義基督教醫院吳思潔護理師、蔡婷瑋護理師、嘉義長庚醫院詹明勳醫師、黃玉梅護理師、吳雪如護理師、何秀慧護理師、林美賢護理師、大林慈濟醫院張嘉敏醫師出席現場。此次認證醫療組嘉義四大醫院積極投入，有醫師和護理師群踴躍加入，結合消防局高級救護技術員共22位。

▲▼ 嘉家平安! 嘉縣特搜隊與四大醫護實地模擬操演記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

加入特搜隊認證期間，不僅是在下班時間投入各項訓練、模擬演練，更提供許多醫療方面的寶貴經驗，和專業知識。醫師方面分別有嘉義基督教醫院黃漢群、徐基峯、嘉義長庚醫院楊育瑞、詹明勳、嘉義榮民醫院林峯正、嘉義大林慈濟醫院鄭詠儀醫師6位醫師；護理師方面則有嘉義基督教醫院吳思潔、羅培瑛、蔡婷瑋、王孝彰、嘉義長庚醫院黃玉梅、吳雪如、何秀慧、林美賢8位護理師。

▲▼ 嘉家平安! 嘉縣特搜隊與四大醫護實地模擬操演記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

醫療組在醫師、護理師的組成下，還與消防局的林哲瑋、陳建宏、蕭為之、陳永青、吳明達、朱怡璇、何政壕、張雋喆8位高級救護技術員(EMTP)搭配進行人命搜救，其中林哲瑋和陳建宏和蕭為之同時具有繩索證照。因此，在進行傷患搜救的情形下，不僅可以進行醫療處置外，更可以協助救援組進行人命搜救的任務。

此次安排嘉義長庚醫院詹明勳、嘉基醫院吳思潔說明此次認證中醫療組的專業規劃與執行流程，且於周遭配置相關醫療簿冊、器材。另由搜索救援組和醫療組成員模擬人命受困情境，運用生命影像探測器，深入倒塌貨櫃堆中偵測受難者生還跡象，傳遞生還者的即時影像並與生還者對話，過程中救援受困人命出來並實施醫療處置。為因應地震頻繁的發生，近期購置2輛鷗翼廂式雙開車廂，現場展示裝載各組於救災時需用之裝備器材，更有兩名飛手展現操作無人機的技術，以利後續災害發生時，能及時出動且執行各項科技搶救作為。

▲▼ 嘉家平安! 嘉縣特搜隊與四大醫護實地模擬操演記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁表示，特種搜救隊在縣議會支持下，編列相關經費、採購各項精良裝備，此次能夠成功取得NAP的「中型搜救隊」資格，需要感謝內政部、嘉義縣議會、嘉義基督教醫院、長庚醫院、大林慈濟醫院、嘉義榮民醫院、台灣省土木技師公會嘉義辦事處等相關單位的全力支持，還要感謝過程中每一位參與付出且努力的人。嘉義縣預定今(114)年7月將加入內政部消防署國際人道救援輪值，這意味著一旦國外發生重大災害需要國際支援，嘉義縣消防局特種搜救隊將立即啟動救援任務，召集精銳搜救人員及裝備搭乘專機前赴災區提供支援，展現「嘉家平安、嘉義尚勇」的救災實力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
胡瓜當眾開嗆康康「替代品」
女星唐玲包包放在路邊　直接被偷走
「打棒球壓力最大的一次」陳宇宏自責沒發揮優勢
彰化知名「類酒店」拆除　最大豔窟瞬間變平地
林佳緯還原「被記好球」真相：不是我超時
小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園南崁里百歲鄰長江呂鑾退休　祝福場面超溫馨

新北瑞芳碩仁里罷免案未過關　林富萬：感謝里民還公道

嘉家平安！嘉縣特搜隊與四大醫護模擬操演　展現專業能力

費時7年！桃園北區青年活動中心桃漾館開幕　交救國團營運

花蓮農業資材補助3／3至3月底受理申請　11月發放

日本山口縣觀光物產推廣會魅力登台　黃偉哲盼透過交流深化雙方情誼

千年俯瞰台南400 從考古學漫談西拉雅原住民族　暢談人類活動軌跡

台南市勞工學院曾文教室　創造麻豆文藝復興

日本米鶴酒造用台灣優質米釀全新清酒「花蓮米釀清酒」

0121地震災損楠西國中重建獲教育部專案補助　行政院政委視察關心

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

【誰打來？】黃金獵犬躲沙發後　聽關鍵字「喂」秒探頭超可愛XD

【來廚房「等降肉」】貪吃臘腸狗聽嬤剁肉聲立刻衝來XD

還單身！ #正妹女警 暖送迷路嬤回家　隔天收蛋糕超驚喜

巨大卡比獸出沒桃園！ 「好玩又好看」創無限活力

桃園南崁里百歲鄰長江呂鑾退休　祝福場面超溫馨

新北瑞芳碩仁里罷免案未過關　林富萬：感謝里民還公道

嘉家平安！嘉縣特搜隊與四大醫護模擬操演　展現專業能力

費時7年！桃園北區青年活動中心桃漾館開幕　交救國團營運

花蓮農業資材補助3／3至3月底受理申請　11月發放

日本山口縣觀光物產推廣會魅力登台　黃偉哲盼透過交流深化雙方情誼

千年俯瞰台南400 從考古學漫談西拉雅原住民族　暢談人類活動軌跡

台南市勞工學院曾文教室　創造麻豆文藝復興

日本米鶴酒造用台灣優質米釀全新清酒「花蓮米釀清酒」

0121地震災損楠西國中重建獲教育部專案補助　行政院政委視察關心

Karina出演GD新歌MV！「男女神夢幻同框畫面」曝光　網嗨：好期待

張宇嘆女性當媽都一樣「在家做粗工」！　不滿吞肚裡：妳不當誰當

Earth＆Mix現實同居中「沒收房租、負責餵飽他」　互爆床上用品秘辛

藝人唐玲與友快樂拍照！轉頭「整包」不見　攝影器材+現金全沒了

直擊／遭胡瓜當眾開嗆「替代品」　康康罕見發飆：你再說一遍！

騷擾超商工讀生！瞎扯啤酒被弄髒「打屁股懲罰」　噁男下場曝

飯吃一半屋頂崩塌！秘魯購物中心至少3死74傷　現場慘況曝

若罷免成功會參與補選？　吳怡萱：目標一直在準備2026年

有一份使命感！呂詠臻國際賽初登板興奮又緊張：進攻好球帶　

「打棒球壓力最大的一次」陳宇宏自責沒發揮優勢

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

地方熱門新聞

台南市區旅店發生火警員工啟動自衛消防編組成功滅火

鎖定NG戴安全帽　東港警強力執行取締

2025台灣燈會在桃園　張麗善率隊參訪送祝福

2025台灣燈會在桃園　4000名志工提供暖心服務

中央大學櫻花綻放　《長歌吟松風》新書出版

來自大谷翔平的故鄉！日本「前澤牛」首登台中

信義鄉農會去年運銷件數及價格皆創新高

新北首例里長罷免案未過　林富萬謝里民

7年級女生斜槓經營咖啡工作室開心分享開創副業歷程

港務公司今年招考228人　起薪最高5.6萬

經典賽資格賽開打　花蓮直播派對為中華隊加油

大甲溪電廠放流魚苗　攜手和平國中保育生態

南消三大隊去年成功搶救268位民眾消友會頒發獎勵金

台南市勞工學院曾文教室創造麻豆文藝復興

更多熱門

相關新聞

翁章梁慰勤消防協勤　宣導防震及救災

翁章梁慰勤消防協勤　宣導防震及救災

嘉義縣長翁章梁26日前往消防局第二大隊太保分隊，慰勞春節期間默默守護縣民生命財產安全的消防夥伴們，有鑑於近來地震不斷，翁章梁與消防局副局長沈廷衡加強宣導防震三步驟、防範一氧化碳中毒及注意爆竹煙火使用。

嘉義縣消防節表揚111優秀警義消

嘉義縣消防節表揚111優秀警義消

嘉義縣消防猛男桌曆　傳遞消防安全及動保觀念

嘉義縣消防猛男桌曆　傳遞消防安全及動保觀念

嘉義宏惟捐贈救護車提升緊急救護能量

嘉義宏惟捐贈救護車提升緊急救護能量

嘉縣消防致意退休人員　鄧建華分隊長接受表揚

嘉縣消防致意退休人員　鄧建華分隊長接受表揚

關鍵字：

特種搜救隊嘉義縣消防局醫護專業NAP考核國際人道救援

讀者迴響

熱門新聞

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

澤倫斯基妥協　川普：烏克蘭將簽礦產協議

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

診所櫃檯「直接發紙碗」！醫嘆發病快：忍都忍不住

妻私訊前男友喊痛：有一點點在裡面　夫崩潰

磁吸行充突爆炸　桃園正妹「臉燙傷」衣服炸出大洞

中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

常放臭屁＝大腸癌？　醫曝「2異狀」快就醫

他帶好友妻開房間3次　離婚半年變夫妻

遇臨檢「炸出6猴」跳護欄狂奔　動感畫面曝

快訊／連兩天延長賽再見安打　尼加拉瓜2連勝

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

更多

最夯影音

更多

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面