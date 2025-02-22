嘉家平安！嘉縣特搜隊與四大醫護模擬操演　展現專業能力

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導



嘉義縣消防局於114年2月22日11時於消防局停車場舉辦特種搜救隊實地模擬操演，展現特種搜救隊專業國際搜救能力。嘉義縣消防局挑選消防優秀同仁，並結合各項外部專家(醫師、護理師及土木技師等)共136名，經歷多次自主訓練與36小時不間斷動員演練，於113年11月27日至29日參加國家搜救隊能力分級認證(NAP，National Accreditation Process），並通過內政部消防署「特種搜救隊國家認證計畫(NAP) 」考核。在考核通過後的評語中，內政部消防署的評核官除說明嘉義縣消防局具備參與國內外各類災害搜救和協助的專業能力，更特別針對醫療組對於傷患處置作為跟過程提出優質及「令人印象深刻」的評語。

▲嘉縣特搜隊與四大醫護實地模擬操演。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）





活動中有嘉義榮民醫院蔡副院長政翰、嘉義基督教醫院吳思潔護理師、蔡婷瑋護理師、嘉義長庚醫院詹明勳醫師、黃玉梅護理師、吳雪如護理師、何秀慧護理師、林美賢護理師、大林慈濟醫院張嘉敏醫師出席現場。此次認證醫療組嘉義四大醫院積極投入，有醫師和護理師群踴躍加入，結合消防局高級救護技術員共22位。





加入特搜隊認證期間，不僅是在下班時間投入各項訓練、模擬演練，更提供許多醫療方面的寶貴經驗，和專業知識。醫師方面分別有嘉義基督教醫院黃漢群、徐基峯、嘉義長庚醫院楊育瑞、詹明勳、嘉義榮民醫院林峯正、嘉義大林慈濟醫院鄭詠儀醫師6位醫師；護理師方面則有嘉義基督教醫院吳思潔、羅培瑛、蔡婷瑋、王孝彰、嘉義長庚醫院黃玉梅、吳雪如、何秀慧、林美賢8位護理師。





醫療組在醫師、護理師的組成下，還與消防局的林哲瑋、陳建宏、蕭為之、陳永青、吳明達、朱怡璇、何政壕、張雋喆8位高級救護技術員(EMTP)搭配進行人命搜救，其中林哲瑋和陳建宏和蕭為之同時具有繩索證照。因此，在進行傷患搜救的情形下，不僅可以進行醫療處置外，更可以協助救援組進行人命搜救的任務。



此次安排嘉義長庚醫院詹明勳、嘉基醫院吳思潔說明此次認證中醫療組的專業規劃與執行流程，且於周遭配置相關醫療簿冊、器材。另由搜索救援組和醫療組成員模擬人命受困情境，運用生命影像探測器，深入倒塌貨櫃堆中偵測受難者生還跡象，傳遞生還者的即時影像並與生還者對話，過程中救援受困人命出來並實施醫療處置。為因應地震頻繁的發生，近期購置2輛鷗翼廂式雙開車廂，現場展示裝載各組於救災時需用之裝備器材，更有兩名飛手展現操作無人機的技術，以利後續災害發生時，能及時出動且執行各項科技搶救作為。





縣長翁章梁表示，特種搜救隊在縣議會支持下，編列相關經費、採購各項精良裝備，此次能夠成功取得NAP的「中型搜救隊」資格，需要感謝內政部、嘉義縣議會、嘉義基督教醫院、長庚醫院、大林慈濟醫院、嘉義榮民醫院、台灣省土木技師公會嘉義辦事處等相關單位的全力支持，還要感謝過程中每一位參與付出且努力的人。嘉義縣預定今(114)年7月將加入內政部消防署國際人道救援輪值，這意味著一旦國外發生重大災害需要國際支援，嘉義縣消防局特種搜救隊將立即啟動救援任務，召集精銳搜救人員及裝備搭乘專機前赴災區提供支援，展現「嘉家平安、嘉義尚勇」的救災實力。