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全球首例！英國「綿羊感染禽流感」　專家憂擴散成人傳人疫情

全球出現首個綿羊感染禽流感病毒的病例！（示意圖／翻攝自pexels）

▲英國發現全球首例綿羊感染禽流感。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

全球出現首個綿羊感染禽流感病毒的病例！英國公衛專家近日在英格蘭約克郡農場的1隻綿羊體內檢測出H5N1病毒，但強調羊群中其他綿羊均未被感染，且該病毒對牲畜和公眾的風險較低。

英國首席獸醫官米德爾米斯（Christine Middlemiss）表示，該農場先前曾爆發禽流感疫情，因此當局隨即對羊群進行例行檢測，並撲殺了上述的染病綿羊，同時實施嚴格的生物安全措施，以防止疫情擴散。

米德爾米斯指出：「儘管牲畜感染風險仍然較低，但我敦促所有動物飼養者確保環境整潔，並立即向動植物衛生署（Animal and Plant Health Agency）報告任何感染跡象。」

由於禽流感可能導致嚴重疾病，包括肺炎甚至死亡，因此專家正密切關注H5N1病毒的變異情況，擔心它可能在人類之間引發大流行。

雖然美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，目前沒有證據表明H5N1會在人類之間傳播，但該病毒已在貓、狐狸、水獺、叢林犬和豬等多種動物中檢測到，而且1種新的變種病毒還引發了美國乳牛的禽流感疫情，這讓科學家相當憂心，因為這類動物原本不易感染禽流感。

儘管有人類也曾因動物傳播而感染H5N1，但病例主要集中在乳牛場和家禽業從業人員。英國最近1起病例發生在今年1月，患者是1名曾接觸大量染病禽類的農場工人。

對此，英國衛生安全局（UKHSA）新興傳染病權威錢德（Meera Chand）博士分析：「全球範圍內，我們持續觀察到哺乳動物可能感染甲型H5N1禽流感。但現有證據表明，目前在全球傳播的禽流感病毒不易傳染給人類，公眾感染風險仍然極低。」

錢德補充，UKHSA已做好應對人類感染病例的準備，必要時將與英國國民保健署（NHS）及其他合作夥伴迅速採取行動。

英國食品標準局首席科學顧問梅伊（Robin May）則透露：「在英國綿羊中發現禽流感病毒後，我們與UKHSA、環境食品暨農村事務部（DEFRA）及蘇格蘭食品標準局（Food Standards Scotland）保持密切合作。我們的評估仍是：禽流感對英國消費者的食品安全風險極低，因為H5N1病毒通常不會透過食物傳播。」

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