花蓮檢調出手了！搜索花蓮縣政府　預料將有重大斬獲

▲身兼國民黨總召的立委傅崐萁，遭告發提供競選小物給同黨候選人涉及《反滲透法》等罪後，近來相當低調。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

身兼國民黨總召的立委傅崐萁遭告發提供競選小物給同黨候選人涉及《反滲透法》等罪後，近來相當低調，神隱多時，本刊掌握，檢調長期蒐證，花蓮地檢署今（25）指揮花蓮縣調站搜索花蓮縣政府，至於搜索原因為何？是否針對傅而來，相關單位三緘其口。

除了花蓮檢調有動作外，是否將相關人帶回說明，稍後案情才能明朗，由於花蓮縣調站走馬換將，由曾任台北市調處的肅貪大將樓仁健出任，預料今天行動將有重大斬獲。

此外，當地霸傅行動不斷升溫，花蓮各地還有民眾自發性組成洗地小組，在各個公共場所清洗地板，亮出裁傅自由字樣，表達立場。

日前遭傅崐萁人馬遭強制拉出場的「葉霸」葉春蓮老師也出面痛斥傅崐萁是連生物都稱不上的病毒，但危害卻非常廣、非常深，但一開始侵害、接近我們時，我們都不知道，等到有狀況時，我們才知道，帶來病痛，越來越嚴重可怕，對於檢調動作，稍後才能進一步明朗。



更多鏡週刊報導

【傅崐萁再陷風暴2】礦石開採稅大漲7倍 檢追縣府「有人」藉勢勒索業者要好處

【傅崐萁再陷風暴3】家族縱橫花蓮逾30年 傅崐萁爭議一次看

【傅崐萁再陷風暴1】28元精美修容組來自紅色供應鏈 傅崐萁親信一條龍服務藍委惹議