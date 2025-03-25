環保公司老董耍賴積欠勞退金逾12萬　士林分署出妙招讓他全繳了

▲士林分署書記官鍥而不捨聯繫上霍姓負責人，耐心溝通與聯繫勸說下，終於清償欠款。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為貫徹行政院「五打七安」政策，法務部行政執行署士林分署積極執行勞工權益案件。近日協助新北市一家環保回收公司清償逾12萬元的退休金與保險費欠款，成功保全勞工權益，也避免公司車輛遭強制拍賣，創下執行機關、勞工及業者三贏局面。

該公司因積欠113年度勞工退休金及保險費，合計58件案件，自去年7月起陸續遭勞動部勞保局移送執行。士林分署調查後雖扣得部分銀行存款，僅清償約4千元，仍有大筆欠款待處理。經進一步查訪，發現公司名下登記有3輛車齡未滿3年的汽車，遂聯手台北市與新北市的停車管理機關展開追查，但因車輛具移動性，數度尋車未果。

執行同仁並未放棄，最終掌握該公司其他營業據點，成功聯繫上霍姓負責人，並說明若車輛遭查封，不僅影響營運，還需負擔額外的拖吊、保管及拍賣費用。在一番溝通與曉以大義下，霍姓負責人終於於3月20日一次繳清所有欠款，讓國庫順利進帳超過10萬元，也避免車輛進入法拍程序。

士林分署強調，企業負責人應誠信面對公法上債務，儘早繳納或辦理分期，以免面臨查封財產、限制出境甚至拘提等強制執行措施。士林分署也重申，將持續以剛柔並濟的方式，全力維護勞工基本權益。