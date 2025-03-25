蘋果發布 macOS 15.4 RC 部分 M4 Mac 用戶反映無法升級

▲macOS 15.4 RC遭到許多用戶反應「無法下載」。（示意圖／蘋果提供）

記者吳立言／綜合報導

蘋果公司今日（25日）正式發布了 macOS 15.4 RC（Release Candidate）版本，內部版本編號為24E246。這次更新距離上次發布 Beta/RC 版本僅7相距天，意味著 macOS 15.4 即將進入正式發布階段。新版本引入了多項新功能，包括郵件分類、全新表情符號、Quick Start 功能擴展以及 Apple Intelligence 語言支援。

然而，部分 M4 Mac 用戶在嘗試升級到 macOS 15.4 RC 時遇到了問題。據科技媒體 MacRumors 報導，M4 MacBook Air 以及 M4 Max/M3 Ultra 晶片的 Mac Studio 用戶無法安裝該版本。用戶在下載並安裝更新時，系統提示錯誤訊息：「macOS 無法下載。請確保已連接網路並重試，或聯繫 Apple 支援尋求幫助」。

據悉，蘋果公司通常會加密軟體更新，安裝時需要伺服器端提供解密密鑰。目前，蘋果的軟體伺服器尚未為新 Mac 機型提供相應的密鑰，導致更新無法完成。該問題僅影響預裝系統的新 MacBook Air 和 Mac Studio 用戶，已運行 macOS 15.4 beta 4 的設備不受影響，可正常安裝更新。

蘋果公司尚未對此問題做出官方回應，但預計將盡快解決，以確保所有用戶能夠順利體驗最新系統功能。