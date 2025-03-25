　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

現代汽車追加投資美國6930億元　加碼買天然氣

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲韓國現代汽車。（圖／記者林鼎智攝）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普今日宣布，韓國現代汽車將在美國追加投資210億美元（約新台幣6930億元），並計劃在路易斯安那州建造一座新鋼鐵廠，預計每年生產超過270萬公噸鋼鐵。這項投資將創造超過千個工作機會。

川普在白宮與現代汽車集團會長鄭義宣共同宣布這項消息。川普表示，這項投資案是未來幾年內的一部分，並強調這座鋼鐵廠將為美國鋼鐵工人帶來大量就業機會。此外，現代汽車也將在喬治亞州擴大汽車製造業務。

川普指出，現代汽車的投資顯示出關稅政策的強大效應。他表示：「只要在美國製造產品，就不需付關稅。」這也是許多公司選擇在美國設廠的原因。

鄭義宣回顧現代汽車自1986年進入美國市場以來，已經投資超過200億美元，並在全美50個州提供超過57萬個工作機會。他表示，未來4年內現代汽車將再追加投資210億美元，以強化美國的汽車供應鏈。此外，現代汽車還計劃購買價值30億美元的美國液化天然氣，進一步支持當地能源產業。

鄭義宣強調，這些投資將加速現代汽車在美國供應鏈的在地化，擴大公司的業務範圍。財經媒體CNBC指出，韓國是美國的貿易逆差國家之一，川普本月初曾批評韓國對美國產品徵收高關稅，而韓國政府則表示，美韓已簽署自由貿易協定，截至2024年，韓國對美國進口產品的實際關稅稅率僅為0.79%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳川普關稅立場軟化！美股勁揚近600點　特斯拉狂噴近12％

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美對等關稅大刀將砍下　台灣晶片可望逃過一劫

離婚小川普認愛老虎伍茲　凡妮莎模特兒背景曝

現代汽車追加投資美國6930億元　加碼買天然氣

傳川普關稅立場軟化！美股勁揚近600點　特斯拉狂噴近12％

川普對購買委內瑞拉油氣國家課25%關稅　4／2生效

流行歌曲話當年／繁花裡，《一生何求》

快訊／埃及調停「以哈戰爭」拋新停火協議　美國、哈瑪斯已同意

Google Maps暗藏詐騙！地圖出現上萬假商家　谷歌喊告

網上僱人「代掃墓」　大馬網紅墜詐騙圈套！訂金打水漂還被騷擾

失智母「忘了生日」卻買回6人份壽司　他淚崩：最珍貴的禮物

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

陳妍希離婚後近況曝光 合體歐陽娜娜看演唱會

親曝衝主席台敲議事槌原因！　柯建銘：一槌定音叫大家不要吵

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

小貓受困瀝青桶身體硬化！救援淋大量食用油清理6小時送醫

美對等關稅大刀將砍下　台灣晶片可望逃過一劫

離婚小川普認愛老虎伍茲　凡妮莎模特兒背景曝

現代汽車追加投資美國6930億元　加碼買天然氣

傳川普關稅立場軟化！美股勁揚近600點　特斯拉狂噴近12％

川普對購買委內瑞拉油氣國家課25%關稅　4／2生效

流行歌曲話當年／繁花裡，《一生何求》

快訊／埃及調停「以哈戰爭」拋新停火協議　美國、哈瑪斯已同意

Google Maps暗藏詐騙！地圖出現上萬假商家　谷歌喊告

網上僱人「代掃墓」　大馬網紅墜詐騙圈套！訂金打水漂還被騷擾

失智母「忘了生日」卻買回6人份壽司　他淚崩：最珍貴的禮物

竹聯幫主誰接位？白狼表態　2大哥恩怨起底

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

3強搶竹聯幫主　大嫂團挺「連勝文槍擊案」知名大哥

2025時裝周明星同款包　宋慧喬FENDI被問翻、Givenchy章若楠愛到包色

9歲女「媽媽！我耳朵有東西」　醫夾出一看嚇到

竹聯幫主轉型民主化？　2位大哥出線理由曝光

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

重金聘Joeman業配！　台中「白派豪宅」爆6折騙10億

美對等關稅大刀將砍下　台灣晶片可望逃過一劫

3大勢力搶「竹聯幫主」　爭奪內幕曝光

李珠珢領軍韓籍三本柱首度合體　秀中文！李雅英：最近學ㄅㄆㄇ

國際熱門新聞

韓7旬翁性侵「90多歲失智阿嬤」！監視器曝

癌逝女驗屍才知沒生病　凶手是閨蜜

以為是娃娃！泰女屍吊掛樹上　目擊者嚇呆

以哈戰爭新停火協議　美、哈已同意

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

Google Maps暗藏詐騙！地圖出現上萬假商家

美將撤銷53萬移民合法身分　限期離境

流行歌曲話當年／繁花裡，一生何求

傳川普關稅立場軟化！美股勁揚近600點　特斯拉狂噴近12％

日女OL慘遭「台灣健身房老闆」騙250萬

華人移居明年破百萬　日「這區」宛如中國城

大阪宣布禁止「老人在ATM」前講電話！

失智母「忘了生日」卻買回6人份壽司　他淚崩

女老師兼差OnlyFans！家長逛色情網站發現

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

離境前1天發聲！陸配亞亞「我沒錯」拒買機票

快訊／蘋果深夜突發重要更新

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

桃園貨車「合法擋測速照相機」　警方要出手了

即／「頭七隔天」再奪命畫面曝　司機驚喊：沒看到人

韓7旬翁性侵「90多歲失智阿嬤」！監視器曝

癌逝女驗屍才知沒生病　凶手是閨蜜

鴻海勁敵掌門人太強！　再登富比世榜冠軍

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

101進軍台中打造1.7萬坪商場

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面