現代汽車追加投資美國6930億元　加碼買天然氣

▲韓國現代汽車。（圖／記者林鼎智攝）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普今日宣布，韓國現代汽車將在美國追加投資210億美元（約新台幣6930億元），並計劃在路易斯安那州建造一座新鋼鐵廠，預計每年生產超過270萬公噸鋼鐵。這項投資將創造超過千個工作機會。

川普在白宮與現代汽車集團會長鄭義宣共同宣布這項消息。川普表示，這項投資案是未來幾年內的一部分，並強調這座鋼鐵廠將為美國鋼鐵工人帶來大量就業機會。此外，現代汽車也將在喬治亞州擴大汽車製造業務。

川普指出，現代汽車的投資顯示出關稅政策的強大效應。他表示：「只要在美國製造產品，就不需付關稅。」這也是許多公司選擇在美國設廠的原因。

鄭義宣回顧現代汽車自1986年進入美國市場以來，已經投資超過200億美元，並在全美50個州提供超過57萬個工作機會。他表示，未來4年內現代汽車將再追加投資210億美元，以強化美國的汽車供應鏈。此外，現代汽車還計劃購買價值30億美元的美國液化天然氣，進一步支持當地能源產業。

鄭義宣強調，這些投資將加速現代汽車在美國供應鏈的在地化，擴大公司的業務範圍。財經媒體CNBC指出，韓國是美國的貿易逆差國家之一，川普本月初曾批評韓國對美國產品徵收高關稅，而韓國政府則表示，美韓已簽署自由貿易協定，截至2024年，韓國對美國進口產品的實際關稅稅率僅為0.79%。