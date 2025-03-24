【廣編】RM 43-01 FERRARI　陀飛輪雙秒追針計時碼錶

▲終極陀飛輪雙秒追針計時碼錶，靈感源自Ferrari傳奇，限量150只：鈦合金款和Carbon TPT®碳纖維款各75只。

圖、文／RICHARD MILLE提供

傳奇合作再續華章，推出第二款巔峰力作——RM 43-01 Ferrari陀飛輪雙秒追針計時碼錶。這款傑作凝聚了馬拉內羅（Maranello，Ferrari總部所在地）與勒布勒勒（Les Breuleux，RICHARD MILLE製錶工坊所在地）兩地工程團隊的智慧結晶。透過跨領域的技術對話與深度協作，雙方成功將複雜的陀飛輪計時碼錶工藝推向全新高度，最終成就了這款集精密機械與競速美學於一身的非凡時計。



這只RM 43-01 Ferrari陀飛輪雙秒追針計時碼錶共有兩種款式：五級鈦合金款經微噴砂及拋光，搭配Carbon TPT®碳纖維中層錶殼，限量75只；Carbon TPT®碳纖維款同樣限量75只。Carbon TPT®碳纖維是一種輕盈且堅固的薄層複合材料，為RICHARD MILLE獨家運用。



在腕錶各個重要元素的設計過程中，法拉利設計中心（Centro Stile Ferrari）扮演了關鍵角色，從整體美感到錶冠和指針等細微之處，充分彰顯了Ferrari設計美學的影響力。機芯在研發過程中特意留出的空間由在鈦合金底板上雷射雕刻的「躍馬（Cavallino）」標誌填滿，經過微噴砂與緞面修飾，並輔以拋光倒角處理，彰顯出RICHARD MILLE在機芯整體製造方面的精湛技藝。



RM 43-01 Ferrari陀飛輪雙秒追針計時碼錶是向Ferrari傳奇的致敬，它將經典設計與無與倫比的性能完美融合，代表著高級製錶與賽車世界通力協作的巔峰——美學與功能完美邂逅，激情與創新相輔相成。