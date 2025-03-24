TPBL正妹IG找到了！「手捧炸雞桶」場邊狂嗑畫面曝光

▲看球正妹的IG被網友找到了。（圖／翻攝IG／小妮子，下同）



記者柯振中／綜合報導

近日TPBL的比賽上有名正妹觀眾爆紅，火辣的身材加上超低的平口衣物，讓她瞬間成為焦點，更有許多網友敲碗跪求IG。事後經過神人搜尋，這名正妹的IG也被搜出，原來是在網路上擁有將近3萬粉絲的女網紅「小妮子」。

TPBL例行賽23日舉行，由新竹御嵿攻城獅23日對陣福爾摩沙夢想家，賽事吸引了大量觀眾到場觀看。在第二節至第三節的中場休息過程中，導播將鏡頭切往觀眾席，期間卻拍到了一名身材姣好的正妹，白皙的肌膚加上不科學的暴力身材，立即掀起大量鄉民討論，更有許多人敲碗跪求IG，希望能找到女神本人。

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▲▼看球正妹的IG被網友找到了。（圖／翻攝IG／小妮子）



事後有粉絲發現，有一名正妹在觀看比賽的過程中，分享某款連鎖炸雞品牌。原來就是今晚在網上掀起轟動的TPBL正妹，正妹的IG也因此曝光，是擁有近3萬粉絲的網紅「小妮子」。

▲看球正妹的IG被網友找到了。（圖／翻攝IG／小妮子）



對此，小妮子在IG上分享了本站先前的報導，並解釋自己本周末到台中與閨蜜旅遊，期間去看了猛男、上夜店狂歡，實在是沒有多的衣服，所以才會穿這套去球場看球。