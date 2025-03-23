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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男釣魚溺斃　疑被大魚「拖入水中」

▲▼陸男釣魚溺斃　疑被大魚拖入水中。（圖／翻攝微博）

▲男子前往水庫釣魚，不幸溺斃。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖南衡陽一名40多歲男子日前獨自前往水庫釣魚，但疑似被大魚拖入水中失蹤，遺體已於當日下午被尋獲。

據陸媒報導，目擊者指出，事發當天，男子釣魚線突然緊繃，浮標下沉，意識到有大魚上鉤，就開始收緊釣線，但大魚奮力掙扎，拖不出水面。

為了防止魚線斷裂，男子選擇放棄收線，並鬆線下水，試圖等魚無力掙扎之後，再用網子把魚撈上來。

不幸的是，男子下水之後，疑似被魚拖入深水區，最終溺斃，並在下午被尋獲屍體。

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