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社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄釣客撈獲黑色垃圾袋疑有不明骨頭！碎屍案小組釐清中

▲▼ 高雄碎屍案打撈第10天，警方出動水下攝影機進行搜索，今再發現人體組織 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄碎屍案打撈已經在19日停止，現在又傳出有撈到人骨 。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

震驚社會各界的高雄碎屍案，雖然警方表示在19日宣布停止打撈，不過今天（23日）傳出又打撈到「疑似人骨」，據了解是一名釣客釣起一袋黑色垃圾袋，裡頭有不明骨頭，目前專案小組人員已經趕往現場了解當中，詳細狀況，還有待警方進一步說明。

警方在23日下午五點五分做出說明：「警方2月17、18日，打撈12塊物體，經法醫於2月20日（週四）複驗，2塊為塑膠物質，10塊為非人組織（多為禽類皮膚，疑似肺部組織係魚類組織)，目前打撈殘骸皆已全部鑑驗完畢。2月17日採驗28塊組織後，驗出3塊與趙林被害人有關，後續即未再驗出。目前確認之人體組織，趙林姓被害人共38塊、張姓被害人2塊，其餘皆已排除。目前若接獲相關尋獲物品，皆會送法醫與鑑識中心比對採證，若有相關結果會向各位說明」。

分屍案全案於這個月6日曝光，專案小組連日進行打撈，19日打撈工作正式告終。警方統計，2周以來共撈獲76塊殘骸，其中38塊與林姓婦人DNA吻合，包括左手掌、右手掌、左腳掌、右腳掌、臟器、臉頰、耳朵和無法確認部位的身體組織；另有1塊頭皮組織、胸部組織屬於張姓婦人所有；大嫂部分則未有所獲。

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