中華眷總晚會800位「眾星雲集」！趙怡：把前輩光榮故事發揚光大

▲中華眷村文化發展總會理事長趙怡（左5）致贈各分會代表獎狀。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新北報導

中華眷村文化發展總會今（22日）在新莊典華舉辦「眷村精神 奮起飛揚」春季聯歡晚會，共席開80桌，比去年大直典華場的40桌多了一倍，總計近800位來自世界各地的眷村子弟和關心眷村文化的好友前來共襄盛舉、交流同歡。

為集中各地的眷村力量，中華眷村文化發展總會在2023年11月成立，由趙怡擔任首屆理事長，讓全台各地的眷村人在「愛中華、愛國旗、愛台灣、愛和平」的共識下集結，除了要把眷村先賢前輩的光榮故事發揚光大，也為後來者留下尋根的軌跡。

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▲中華眷村文化發展總會理事長趙怡致贈紐約分會代表錦旗。（圖／記者彭懷玉攝）



參加晚會的貴賓包含中華眷村文化發展總會理事長趙怡、永慶房產集團董事長孫慶餘、前陸軍總司令陳鎮湘、前駐外大使胡為真、王豫元、介文汲、葛光越、救國團主任葛永光、婦聯會主委雷倩、北一女教師區桂芝等多位知名人士，以及張永祥夫人任芝蘭、張瓊姿、王夢麟、凌蕙蕙、王淺秋、朱延平、李祐寧、高愛倫、湯蘭花、李秀媛、郎祖筠、楊潔玫等數十多位影視界名人蒞臨現場，可謂眾星雲集。

▲由左而右：張瓊姿、李祐寧、高愛倫、湯蘭花、李秀媛、郎祖筠，前面為楊潔玫都來共襄盛舉。（圖／記者彭懷玉攝）



眷村，是台灣獨特的歷史印記，承載著1949年前後，隨著國民政府遷台的軍人及其眷屬在台灣落地生根的生活記憶與情感，眷村不僅是不同地域文化交融的場域，更孕育了堅韌、包容、守望相助的「眷村精神」，是台灣多元文化的重要組成部分。

▲中華眷村文化發展總會今（22日）舉辦「眷村精神 奮起飛揚」春季聯歡晚會，吸引近800位貴賓雲集。（圖／記者彭懷玉攝）

中華眷村文化發展總會成立至今一年多以來，積極推動各項工作，成果豐碩。在文化傳承與教育推廣方面，舉辦「天下父母心座談會」，關注課綱與品德教育，並建立官方網站、發行《眷戀之村》季刊、開設《眷村樂生活》短影音頻道，也贊助《念念眷村》電影欣賞會，多管道拓展眷村文化。

在凝聚眷村社群力量方面，去年三月首次舉辦春季聯歡晚會，今年規模更擴大，並協辦如左營眷村年貨大街等活動，活絡眷村文化氛圍；舉辦《眷村世代對話》座談會，鼓勵年輕世代參與眷村文化發展。

總會更將觸角延伸至兩岸及國際交流，參與廈門兩岸公益論壇，並促成海內外高雄、桃園、紐約、新竹、洛杉磯、台中、台南、上海等8個分會，匯聚全球關心眷村文化的華人力量，讓眷村精神淵遠流長。

未來也會持續舉辦眷村文化座談會、「回顧1949」系列論壇，並出版相關特刊，也會聯合其他眷村社團舉辦活動，著手更多區域分會的成立，讓社會大眾深入了解眷村對台灣發展影響的歷史。