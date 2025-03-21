鹿草街區美食文化探訪　體驗慢遊氛圍與農業發展

▲▼ 鹿草鄉打造低碳微旅行，凱校踩線團深度探訪在地農工產業 。（圖／鹿草鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推廣鹿草鄉特色及產業轉型，鹿草鄉公所舉辦踩線團邀請凱達格蘭學校校友至鹿草參訪，凱達格蘭基金會執行長陳致中、凱校校長張惠博等一行在高鐵嘉義站集合出發，以低碳旅遊的方式，騎乘電動機車漫遊鹿草，體驗綠能交通的樂趣，並探索當地多元產業。

行程首先參訪位於鹿草馬稠後產業園區的全球繼電器領導品牌—松川精密，由副董事長吳頌仁導覽企業國際化營運模式，見證企業垂直整合與研發創新的實力，讓學員了解台灣精密工業如何在全球市場占有一席之地。接著來到台灣食研食品股份有限公司，品嘗結合在地農產與日式調味料特製而成的九宮格餐盒，體驗日企將食材提升更美味的理念與菜單研發創新力。

為更深入體驗鹿草街區飲食文化，行程中特別安排了幕後咖啡與日和製冰部兩大人氣店家探訪，感受鹿草慢遊氛圍。也安排了採果體驗，讓參與者進到溫室親手採摘新鮮玉女番茄，透過農友解說更了解作物生長與農業發展，感受田園樂趣。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，未來將持續透過不同形式的活動，吸引更多遊客與企業關注鹿草，推動地方觀光與產業發展，讓更多人看見鹿草的獨特魅力。同時在國家永續發展政策中，實踐環保低碳理念，將鹿草的美好行銷推廣出去。

凱達格蘭基金會執行長陳致中則表示， 此行讓我們深刻體驗鹿草鄉在傳統與創新間的平衡發展，不僅展現產業轉型的活力，也充分體現地方創生的精神。透過這樣的踩線活動，我們看見地方政府、企業與農友共同努力，打造更具韌性的經濟模式，並以永續發展為目標，這正是公私協力成功的最佳示範。期待未來能進一步促進對話與合作，攜手推動更多在地創新與發展機會。

出身嘉義的凱校校長張惠博表示，此次至鹿草參訪深入了解當地產業發展，讓我們深刻體會台灣經濟發展的韌性，在地農友與企業積極因應市場挑戰，展現台灣精神的創新與堅毅，不僅見證鄉鎮在產業轉型中，結合科技與創新突破困境、迎向未來，讓我們看見不一樣的鹿草，這樣的實務與理論相結合，也和凱校的教育宗旨極為相符。期待將來能有更多機會深入地方共同交流學習，為台灣永續發展貢獻一份心力。