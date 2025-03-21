服裝設計轉行包包修復師　還原度讓客人甘願等2年

▲馬毅因能高度修復還原包包，即使沒招牌，修包需等待，仍有不少客人拿名牌包來修。

圖文／鏡週刊

精品包價格高昂，遇發黴、破損都想送修，皮具修理工作室麻吉馬沒有招牌，網路上也搜尋不到店址，低調經營卻讓客人甘願等3年，只為老闆馬毅鬼斧神工的修復手藝。

他能將舊包修成彷彿剛從專櫃抱出的新包，提供改包、染色、清潔保養等服務，對品質吹毛求疵的他原是服裝設計師，為朋友改包意外跨足皮件修復 ，讓追求逼真的個性更發揮得淋漓盡致。

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不少客人修包不為包包價錢，為的是情感與意義，馬毅為了高度還原，願花長時間找同年分、同色的包為材料修復，他也在慢工細活裡，找到奢侈品給不了的成就感。

位在台北迪化街商圈二樓的皮具修理工作室「麻吉馬」，沒有招牌，若非預約，不會有任何過路客走入，發黴、破損或待保養的香奈兒、LV等名牌包高掛牆上，等著被麻吉馬老闆馬毅改頭換面。他上工前喝了口咖啡提神，拿出維修前後的香奈兒經典CF25包款給記者對照，至少用了十多年的殘舊包包，他以羊皮修復破損處，使用真金重鍍五金，整個包蛻皮重生，彷彿剛從專櫃抱出。

▲機車包經過除黴、清潔前的模樣。（圖／翻攝麻吉馬IG）

馬毅語重心長地說：「不能等的人真的不要來，我們修包會想找近乎原本的材料，如同年分、同色的包來修，手感和狀態摸起來才是對的，最久的單等了三年。」三十三歲的馬毅穿著愛迪達休閒時髦外套，刺繡鴨舌帽下是一頭個性金髮，他成立麻吉馬七年多，九成五案子為名牌包，也時常在社群媒體分享修包案例。

例如他受客人要求，將托特大包改成水桶包、全包染整變色、防塵袋改造包包，鬼斧神工的工藝被網友形容為包包醫美師，近期更分享將大賣場購物袋創作為機車包、編織包等經典包款，翻玩趣味濃厚，馬毅大笑說：「有網友要用真的機車包跟我換，我想說他們瘋了嗎？我們和很多客人久了變朋友，就是因為他在專櫃買到不知道買什麼，想要這世界上目前還沒有的、特別的東西。」

▲機車包經過馬毅除黴、清潔、拋光五金，並更換提把的編織蠟繩，煥然一新。（維修費6,280元，實際價格依包況而定）（圖／翻攝麻吉馬IG）

他自認敢愛敢恨敢說實話，不怕得罪品牌，撰文寫「年度十大維修率最高的品牌手袋」「抱出專櫃馬上貶值的手袋」，有網友誇他誠實幫避雷，但也有人存疑不信，他爆氣罵：「媽的，品牌又不是我的，幹嘛跟你解釋，我是分享這個品牌這款包可能有什麼問題，它不是絕對值的答案，我很討厭網路上見縫插針的人。」

有話直說的他做生意也很真性情，除了不接急單，包包有輕微劃痕就想修，他不欣賞也拒接，「勾到零點幾公分的那種，沒有必要騙你來修，讓你覺得我們報價很貴，用爛一點再來修。」

▲手作藝品配件店是馬毅常採買的地方，一逛就是幾個小時。

他經手的包包，幾乎是幾10萬元起跳的精品包，為避免假包換真包爭議，真包必須核對包包內的鐳標，他再委託第三方鑑定中心開證書。客人想修包，也只能透過IG私訊傳照，讓馬毅先評估，接受估價再拿包到工作室，「我是很急的人，也不太會藏情緒，如果你拿包來工作室聊整天，結果沒要修，我就不用做事了。透過私訊還可以留下文字和照片，確認包包編號，保障雙方權益，如果實際修理金額比我估價的更高，我吸收，我很乾脆。」

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