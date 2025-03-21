奇萊東稜山難1死悲劇「沒帶雪地裝備」！　律師曝領隊最重下場

記者董美琪／綜合報導

一支由17人組成的奇萊東稜登山團發生山難，造成59歲李男不幸罹難，16人受困山中。搜救行動因受到大雪影響被迫中斷，直到20日天氣好轉，才將16人救下山。律師表示，領隊可能面臨過失致死的法律責任。

據了解，登山團多數來自高雄鳳山，成員大多是資深山友。團員出發前有看天氣預報，知道高山有寒流和降雪機率，但全隊無人攜帶雪地裝備登山。

▲17人登奇萊東稜發生山難，特搜大隊隊員因山區積雪路況差，人員無法接觸李男遺體。（圖／記者王兆麟翻攝）



消防局表示，這支登山隊由14名山友和3名揹工組成，領隊為翁姓男子，一行人15日從奇萊登山口出發。死者李男雖擁有豐富的登山經驗，但行程第二天走到月形池卻出現失溫現象。潘姓隊員表示，當時翁姓領隊有要求隊伍停下，但大家凍到一直發抖，若不趕到山屋，可能也有危險。

因此當天下午，因陪伴李男的隊員最後也撐不下去，留下糧食、瓦斯和急救用的露宿袋後，自己前往山屋會合，眾人直到17日發現李姓山友失聯，回頭在驚嘆號水池附近山徑發現李男已沒有呼吸心跳。領隊翁姓男子獲救後受訪時，無法交代詳細情況，被許多資深山友質疑，為何沒人攜帶雪地裝備又不取消行程。

根據《中時新聞網》報導，律師劉韋廷表示，若領隊明知行程中存在危險，卻未事先告知隊員，導致有人因此死亡，極有可能負擔過失致死的法律責任。

奇萊山曾發生多次山難事故，1971年7月25日，清華大學核工系的5名學生攀登奇萊山時，遭遇颱風不幸罹難，這起事件被認為是台灣登山史上最慘烈的山難之一。

▼山區天氣不佳，直升機難以接近，無法將遺體帶下山，21日將視天候狀況起飛救援。（圖／記者王兆麟翻攝）

