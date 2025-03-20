快訊／14縣市低溫特報！入夜下探6度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（20日）下午4時22分針對14縣市發布低溫特報，因輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明（21日）晨新竹、苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣等14縣市，預計影響時間將持續到21日上午10時。

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低溫特報

影響時間：20日晚上至21日上午

橙色燈號（非常寒冷）：新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，白天強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，中午到下午時段，北部及東半部最高溫約18至20度，中南部地區高溫可達23、24度，不過入夜後輻射冷卻影響，氣溫又會再下降，西半部日夜溫差大。由於水氣少，各地以晴到多雲的天氣為主，只有花東及恆春半島有零星短暫雨。

資料來源：氣象署