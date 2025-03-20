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胖卡餐車進駐文大校園幸福感爆棚！金山知名小吃也能吃得到

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▲ 文化大學首開大專院校先例，引進多元胖卡餐車常駐校園。（圖／文化大學 提供）

生活中心／綜合報導

各大校園為了提供學生更好的生活環境，無不絞盡腦汁。文化大學首開大專院校先例，引進多元胖卡餐車常駐校園，星期一到五每天都有不同的胖卡餐車為學生提供多樣化的美食選擇。日前，連遠在金山的知名小吃也進入文大，師生驚呼：「不用到金山就能吃到著名小吃，實在太幸福了！」

文化大學附近原本已經有不少美食店家，除了近年成為台北市熱門景點的美軍宿舍群餐廳外，也包括令畢業生念念不忘的牛肉拌麵和早餐店。不過，為了提供學生更多餐飲選擇，除了校園內的美食街，文大也引進胖卡餐車，每天提供不同的餐點，除了可以當作正餐的漢堡、披薩外，也有不少小吃和點心。日前，有師生發現總店位於金山老街的知名芋圓小吃也進駐校園，讓不少師生驚呼連連。

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▲胖卡餐車和學生也有許多有趣互動。（圖／文化大學 提供）

可愛的胖卡餐車更讓文化大學的校園增添了繽紛可愛的色彩。五彩繽紛的胖卡餐車除了提供美味的餐點外，也成為不少學生打卡的熱點。目前，文大的胖卡餐車星期一到五每天都有三到四台進駐校園，提供各式各樣的餐點，並且胖卡餐車還成立了線上群組，學生可以直接在線上點餐。胖卡餐車和學生也有許多有趣互動，某日一台專賣義大利麵的餐車，老闆到校後發現沒帶鍋子，在群組上表示無法提供服務，立即有學生留言：「老闆，我有平底鍋可以借你」，在同學的支援下順利營業。

胖卡餐車提供的餐點多樣化，且每天都有三到四台胖卡車到文大，從咖啡、雞蛋糕、冰淇淋、甜甜圈，到披薩、漢堡、帕里尼等正餐選擇，都有提供。有時候，還會有不少街頭小吃，包括大腸包小腸、章魚燒和雞蛋糕等。師生在上下課時間經過胖卡餐車時，不少人都會被美食吸引，駐足餐車前買個美食打打牙祭。

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▲胖卡餐車提供的餐點多樣化，且每天都有三到四台胖卡車有正餐選擇。（圖／文化大學 提供）

胖卡餐車進駐文大也引起不少討論，一些文大畢業生在社群上表示：「好羨慕，現在的學弟妹好幸福」、「以前都沒有」。也有學生未能買到某一天的美食點心，留言表示：「沒買到好傷心」。文大日前創舉將全聯福利中心引進校園，引起網路高度討論，而胖卡餐車則每天提供不同餐點，成為文大另一項特色。，學生幸福感爆棚。

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