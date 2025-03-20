大學長突闖教室搶漢堡！「上早八」學生傻眼：整個人都醒了

▲獼猴闖入中山大學教室。（圖／threads@kying0409提供，下同）

圖文／CTWANT

國立中山大學因為鄰近高雄壽山，常有猴子闖入校園，校方也多次呼籲「食不露白」避免被搶食。近日有學生上早八時，遇到猴學長闖入翻找包包，讓同學嚇壞，最後叼著漢堡離開，同學說，「早八上到快睡著，大學長衝進來說他肚子餓了整個都醒了。」

原PO在threads貼兩段影片，一隻獼猴闖入教室，在前方桌椅跳來跳去，也不停翻包包，疑似找食物，同學嚇到遠離，最後牠叼漢堡離開。原PO說，「附上麥味登鬆餅堡的殘骸」。

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▲學生貼出漢堡殘骸。

網友留言，「每天都相當刺激」、「我填志願的時候沒人告訴我會遇到這個欸」、「昨天揪你早上吃鬆餅堡為什麼不起床」；也有人說「在路上、教室、宿舍、停車場遇到獼猴，我們也是裝作沒看到，自己做自己的事情，獼猴的習性講白話一點，就是『小屁孩』，覺得無聊他自己就會意興闌珊地離開」、「猴子還會撈機車籃子跟掀後車廂，沒蓋好就完蛋了，有時候停斜坡這群體重超標的猴子一跳就害機車倒整排」。

台灣獼猴共存推廣協會表示，長期以來，人類拎著裝有食物的塑膠袋，因此獼猴的認知中，塑膠袋＝食物，覓食又是野生動物的本能，因此在野生動物的棲息地，將食物收好不要外露是很重要的。

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