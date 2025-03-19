金賽綸錄音檔竟有「頻繁剪輯痕跡」！音頻波形分析結果瘋傳

▲有大陸網友對李鎮浩的YT影片進行音頻波形分析，發現金賽綸錄音檔的部分有頻繁剪輯的痕跡，李鎮浩說話的部分則沒有。（合成圖／翻攝金賽綸IG、微博）



記者柯振中／綜合報導

韓國YouTuber李鎮浩19日晚間公布錄音檔，指稱已故女星金賽綸曾經結婚、墮胎，引發大量討論。不過，有大陸網友對李鎮浩YT的影片音頻波形進行分析，發現錄音檔當中，金賽綸的語句有頻繁剪接的痕跡，因而再度引發討論。

李鎮浩19日在YouTube頻道上傳影片，指稱金賽綸已婚，更是公開了金賽綸與經紀人的對話錄音。李鎮浩所公布的錄音檔內容中，金賽綸說出自己已婚、墮胎等情況。李鎮浩對此批評，金賽綸的家屬對金秀賢提出大規模質疑，但金賽綸實際上與另一名男子過著新婚生活。

▲▼有大陸網友對李鎮浩的YT影片進行音頻波形分析，發現金賽綸錄音檔的部分有頻繁剪輯的痕跡，李鎮浩說話的部分則沒有。（圖／翻攝微博）



錄音檔一經發布後，立即引起了大量討論，除了在南韓當地受到關注外，台灣、大陸的網友也同樣關注這起事件。

對此，有大陸網友針對李鎮浩的YouTube影片的音頻波形進行分析，結果發現金賽綸說話的語句當中，有許多剪接的痕跡，縮小以後能夠看得非常清楚。至於李鎮浩說話的音頻，則是即便在影片當中有停頓，也沒有出現純空白、0分貝的情況。

▼李鎮浩說話的部分，則沒有頻繁剪輯的痕跡。（圖／翻攝微博）



該名網友指稱，這次的音頻波形分析，不對錄音檔內容的真偽進行分析。不過，網友的分析結果出爐後，微博上也再度掀起討論熱潮，不少人對此嘲諷，「這剪輯水準，還搞了一周」、「剪了一星期剪成這樣」、「看看福爾摩斯」、「活字印刷式剪輯。」