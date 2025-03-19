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世新大學法律系國考連年創佳績　教育創新成法律菁英搖籃

圖一：世新大學法律與智慧財產權資料中心，助力學生深入探索法律專業。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學法律與智慧財產權資料中心，助力學生深入探索法律專業。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學法律學系以卓越的教育品質和跨領域的特色，吸引無數對法律充滿熱情的學子。113年度國家考試中，世新法律系錄取律師11名，總計27人次榮登金榜，展現其在法律教育領域的領先地位。令人矚目的是，其中兩位應屆畢業生在律師高考與司法特考中表現出色，獲雙榜錄取，再次證明世新法律系在培育法律專業人才方面的實力。

圖二：世新法律系劉宇凡應屆錄取律師與書記官雙榜，展現卓越實力與系上培育成果。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新法律系劉宇凡應藉錄取律師與書記官雙榜，展現卓越實力與系上培育成果。

自創系以來，世新法律系已培育超過200名律師、20多名司法官及230多名專業技術人員與公職人員，這些成績背後，是系上對課程設計與學生培育的高度重視。法律學院院長兼法律系主任葉雲卿表示，世新法律系的課程規劃結合理論與實務，特別針對國考需求進行調整，幫助學生在應考中占得優勢。系上的「端木愷先生獎學金」，每學年提供多名學生5萬元獎勵，至今已頒發超過200萬元，進一步激勵學生追求卓越。

除了學術成果，世新法律系在實務訓練與跨領域學習上的努力，也讓學生在快速變化的時代中保持競爭力。實習法庭展演是法律系的傳統亮點之一，學生透過實體法與程序法的綜合應用，深入探討法律在真實案件中的實務操作。展演過程中，學生需模擬訴訟、調解與和解等多元解決方式，不僅訓練法律思維，還提升了表達能力與說服力。擔任多年指導老師的律師吳尚昆指出，模擬法庭讓學生提前體驗法律實務的挑戰，為未來的法律職涯奠定堅實基礎。

圖三：世新大學實習法庭展演融合情境劇與案件還原影音，以創新表現形式深化觀眾對法律的理解。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學實習法庭展演融合情境劇與案件還原影音，以創新表現形式深化觀眾對法律的理解。

世新法律系也積極發揮傳播特色，將法律知識與多媒體技術結合，讓學習更加生動。例如，實習法庭展演結合情境舞台劇與案件還原影片，透過創意手法提升觀眾對法律的理解。同時，法律系學生還走入高中校園進行法學素養宣導，展現大學社會責任的實踐，讓法律不再只是艱澀的條文，而是貼近生活的知識。

世新大學法律系更與司法院合作舉辦「法律探索營」，成為全台高中生的熱門活動。今年寒假，僅40個名額就吸引了上百人報名。活動以桌遊《康斯特學園：魔鏡森林》為核心，透過角色扮演與情境推理，讓學生在遊戲中學習法律邏輯與實際應用。透過司法院專員與世新法律系校友曾柏鈞律師進一步解析遊戲情節與現實法律知識的對照，讓學生對法律產生更深刻的理解與興趣。

圖四：世新法律系攜手司法院舉辦「法律探索營」，透過遊戲引領學員掌握法律邏輯與實務應用。（圖／世新大學提供）

▲ 世新法律系攜手司法院舉辦「法律探索營」，透過遊戲引領學員掌握法律邏輯與實務應用。

世新大學校長陳清河表示，未來將進一步結合校內豐富的傳播資源與先進設備，全面提升法律系學生的實務能力與跨領域競爭力。法律教育的核心不僅在於課堂上的學習，更在於如何將專業知識轉化為解決現實問題的能力。世新法律系將持續以「法律+傳播」的特色模式，為社會培育更多兼具專業實力與創新思維的法律菁英。

圖五：世新大學法律系完善的資源與優越學習環境，孕育無數法律菁英。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學法律系完善的資源與優越學習環境，孕育無數法律菁英。

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