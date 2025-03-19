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大陸 大陸焦點 特派現場

運動品牌「特步」創辦人32歲長女任CFO　妹妹拍片代言更吸睛

記者魏有德／綜合報導

大陸知名運動品牌特步昨（18）日官宣，由創辦人丁水波32歲的長女丁利智出任CFO（財務長）。消息指，在特步業績會上，在業績會上，丁水波認為，丁利智在品牌運營和財務領域積累超七年經驗，與原CFO楊鷺彬完成有序交接。至於小公主丁佳敏的職務安排，將根據個人專長分配工作，目前主要負責電商業務。

▲特步長公主丁利智（圖左）與妹妹丁佳敏（圖右）。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲特步長公主丁利智（圖左）與妹妹丁佳敏（圖右）。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，丁利智現年32歲，持有倫敦大學學院經濟學學士學位。2017年加入特步，深度參與公司多品牌戰略 、收購與整合的監督與實施，並負責多品牌管理、 產品開發 、線上線下營運等全價值鏈工作，2024晉升為副總裁，分管財務系統。

據了解，大陸以家族經營為主體的本土體育品牌，近兩年已陸續出現子女接班的態勢，其中，安踏創辦人之一的丁世家，已將兒子丁思榕安排至安踏旗下的可隆品牌擔任CEO，至於安踏集團董事局主席丁世忠，則是將兒子丁少翔安排至集團旗下另一品牌迪桑特擔任掌舵人。

▲特步集團丁佳敏主公電商社群，親自上陣當模特兒代言家族品牌。（圖／翻攝微博）

▲特步集團丁佳敏主攻電商社群，親自上陣當模特兒代言家族品牌。（圖／翻攝微博，下同）

甫接下財務長的特步長公主丁利智嫁給衛浴巨頭九牧集團創辦人林孝發的長子林曉偉，至於小公主丁佳敏，也在2024年與同為大陸本土品牌「七匹狼」的二公子周力源舉行婚禮。

▲特步集團丁佳敏主公電商社群，親自上陣當模特兒代言家族品牌。（圖／翻攝微博）

透過「特步」的官方公眾號可以發現，丁佳敏憑藉著亮麗聰慧的外型，主攻社群，成為家族品牌重要的「代言人」，她在宣傳影片中，時而氣質端莊、時而機靈古怪，在微博上吸粉近4萬人。

此外，特步也在18日公佈2024年業績，其持續經營業務之收入同比增長6.5%至135.77億元（人民幣下同），普通股股權持有人應佔溢利同比增長20.2%至12.38億元，創下歷史新高。

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