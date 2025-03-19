女教練「爆乳壓臉」片瘋傳！ 　百萬網友喊報名

記者葉國吏／綜合報導

一位日本私人女教練在社群平台「X（前推特）」上發布了一系列與男學員進行「互動式訓練」的影片，引發網友熱烈討論。影片中，這位擁有豐滿上圍的女教練穿著爆乳裝，與男學員進行各種親密互動的訓練動作，讓不少網友直呼想報名。

▲日本女教練。（圖／翻攝X／@01_oi00，下同）

從影片中可以看到，男學員在進行握推訓練時，女教練會用胸部靠在男學員的頭部，雙手扶著他的手協助訓練；在腹肌訓練時，女教練甚至直接跨在男學員身上，讓他以臉撞胸部。此外，還有男學員在舉重訓練時，訓練器材直接碰觸到女教練的胸部，畫面相當火辣。

這些影片引來大量網友留言，有人表示「我想鍛鍊身體」、「看到豐滿的胸部在面前，就會變得很有活力」，甚至有人懷疑「這是某種結合肌肉訓練的色情產業嗎？」。不過，也有網友認為「如果是成人內容，請設定成人內容，不要阻礙那些想認真健身的人」。