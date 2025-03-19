　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女教練「爆乳壓臉」片瘋傳！ 　百萬網友喊報名

記者葉國吏／綜合報導　

一位日本私人女教練在社群平台「X（前推特）」上發布了一系列與男學員進行「互動式訓練」的影片，引發網友熱烈討論。影片中，這位擁有豐滿上圍的女教練穿著爆乳裝，與男學員進行各種親密互動的訓練動作，讓不少網友直呼想報名。

▲▼日本女教練。（圖／翻攝X／@01_oi00）

▲日本女教練。（圖／翻攝X／@01_oi00，下同）

從影片中可以看到，男學員在進行握推訓練時，女教練會用胸部靠在男學員的頭部，雙手扶著他的手協助訓練；在腹肌訓練時，女教練甚至直接跨在男學員身上，讓他以臉撞胸部。此外，還有男學員在舉重訓練時，訓練器材直接碰觸到女教練的胸部，畫面相當火辣。

▲▼日本女教練。（圖／翻攝X／@01_oi00）

這些影片引來大量網友留言，有人表示「我想鍛鍊身體」、「看到豐滿的胸部在面前，就會變得很有活力」，甚至有人懷疑「這是某種結合肌肉訓練的色情產業嗎？」。不過，也有網友認為「如果是成人內容，請設定成人內容，不要阻礙那些想認真健身的人」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三重13歲少年走失　僅穿薄長袖「沒錢吃飯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳GTC大會難救股價！美股收黑260點　輝達跌3.43%

普丁同意停攻烏克蘭能源設施　要求全面停止對烏軍援

女教練「爆乳壓臉」片瘋傳！ 　百萬網友喊報名

美商務部長再強調台灣重要性：失去台灣晶片將無法製造汽車

快訊／普丁、川普通話結束　俄方同意換俘、針對能源設施停火30天

赴泰旅遊注意！泰國免簽60天遭濫用　停留時間擬縮短至30天

男錯過班機大暴走　赤裸上身「砸爛機場設備」瘋狂影片曝光

爆奶女星現身！印度一票男粉近距離包圍　她大喊：不要碰我

普丁今晚9時與川普通話2小時　克里姆林宮證實

80歲戀童英男「性侵26男童」！潛伏泰國27年　警1招終於逮到人

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

李棟旭街頭「背布偶扭屁股」　只為宣傳新劇..網：笑得好命苦XD

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

新北警騎車鳴笛值勤　遭鬼切女騎士擊落！

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

黃仁勳GTC大會難救股價！美股收黑260點　輝達跌3.43%

普丁同意停攻烏克蘭能源設施　要求全面停止對烏軍援

女教練「爆乳壓臉」片瘋傳！ 　百萬網友喊報名

美商務部長再強調台灣重要性：失去台灣晶片將無法製造汽車

快訊／普丁、川普通話結束　俄方同意換俘、針對能源設施停火30天

赴泰旅遊注意！泰國免簽60天遭濫用　停留時間擬縮短至30天

男錯過班機大暴走　赤裸上身「砸爛機場設備」瘋狂影片曝光

爆奶女星現身！印度一票男粉近距離包圍　她大喊：不要碰我

普丁今晚9時與川普通話2小時　克里姆林宮證實

80歲戀童英男「性侵26男童」！潛伏泰國27年　警1招終於逮到人

李多慧自曝「整型」！　甜笑喊變漂亮：第一次也是最後一次

黃仁勳GTC大會難救股價！美股收黑260點　輝達跌3.43%

黃仁勳曝「AI通用機器人」時代來臨！　實體驚喜登上GTC舞台

陳盈駿盛讚高錦瑋　直言「有私心」對他期待很高

佐佐木朗希今在東京巨蛋迎戰小熊！神秘妻子是否現身？

迪士尼2025全新角色公開！兩隻兔兔超萌登場　米奇米妮藏在名字中

普丁同意停攻烏克蘭能源設施　要求全面停止對烏軍援

賴清德17項國安因應策略　切合實務的「全方位風險管理方案」

女教練「爆乳壓臉」片瘋傳！ 　百萬網友喊報名

令人驚奇的一年！黃仁勳曝AI關鍵「Token」　台積電Logo現身大會

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

國際熱門新聞

研究：口交會吸入病毒　進入大腦恐害失智

赴泰旅遊注意！泰國免簽停留時間擬縮至30天

俄方同意換俘、針對能源設施停火30天

美商務部長：失去台灣晶片將無法造車

男錯過班機大暴走　瘋狂影片曝光

日22歲男大生「搭夜巴」遭鄰座阿伯性侵！

爸爸深夜外出　4歲童陳屍福岡飯店旁

中韓海上對峙！中國海警「持刀威脅」韓船

專家曝「3大網購惡習」恐成盜刷目標！

安卓用戶有福了！LINE可同步登入手機平板

俄羅斯宣布　普丁今晚9時與川普通話

爆奶女星被男粉包圍　大喊：不要碰我

日韓愛生食！　旅遊作家曝差異：為何只有韓國人要定期吃驅蟲藥

滯留286天要回家！太空人「不會走路」原因曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

接家寧案子被洗版　家寧律師發聲了

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

家寧找的律師事務所「2月還接另1案」

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

即／林口失聯國小女童找到了！議員報喜訊

研究：口交會吸入病毒　進入大腦恐害失智

三重13歲少年走失！僅穿薄長袖「沒錢吃飯」

金秀賢在金賽綸家親暱片曝光

比特犬飼主身分曝光「曾是上市公司董座」　本人回應了

陸傳東沙群島激烈對峙「台當局恥辱」　海巡署公布強勢驅離過程

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

做經血糕給男友　狂女被酸回擊了

更多

最夯影音

更多

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面