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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德見亞利桑納州長　下個目標台美簽「避免雙重課稅協定」

▲▼總統賴清德接見美國亞利桑納州長郝愷悌（Katie Hobbs）訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見美國亞利桑納州長郝愷悌（Katie Hobbs）訪問團。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德18日接見「美國亞利桑納州州長郝愷悌（Katie Hobbs）訪問團」時表示，台灣與亞利桑納州的經貿來往非常密切，盼攜手努力讓該州成為臺美高科技合作及打造非紅供應鏈的最佳示範之地。他指出，台美下一個目標之一就是簽署「避免雙重課稅協定」，為台灣企業投資美國提供誘因，建立更完整的產業聚落並提供更多工作機會，為台美關係創造雙贏。

賴清德致詞時，歡迎訪賓來到總統府。他說，對於郝愷悌州長在前年上任後就來到台灣訪問，這次再度率團來訪，持續展現亞利桑納州對台灣的重視和情誼。

賴清德說，近年來，台灣與亞利桑納州的關係持續有重大進展，像是台積電在亞利桑納州的投資是美國史上規模最大的外國在美直接綠地投資案。這個月，台積電宣布將增加對美投資1,000億美元，預計在大鳳凰城地區進一步興建更多半導體生產與研發設施，使當地成為全美半導體重鎮。

賴清德表示，在台灣與亞利桑納州密切的產業互動之下，有3萬多名僑胞旅居當地，他感謝郝愷悌州長對台灣企業和僑民的照顧，相信透過雙方攜手努力，亞利桑納州將成為台美高科技合作以及打造非紅供應鏈的最佳示範之地。

賴清德強調，台灣與亞利桑納州的經貿關係非常密切，台灣是亞利桑納州第8大出口市場以及第5大進口來源。去年12月「台美21世紀貿易倡議」首批協定正式生效，相信有助於雙方持續深化經貿關係。

賴清德提到，現在，台美下一個目標之一就是簽署「避免雙重課稅協定」。希望台美雙方共同努力早日達成這項目標，為台灣企業投資美國提供誘因，並有助於在當地建立更完整的產業聚落，提供更多工作機會，創造雙贏。

賴清德表示，期盼未來在郝愷悌州長支持之下，一同持續提升台美關係，讓台灣與亞利桑納州在各領域都能有更多合作交流。這次訪賓們拜訪了多家重要企業，也跟政府單位就加強雙邊關係交換意見，都為台美合作奠定更深厚的基礎。

▼總統賴清德接見美國亞利桑納州長郝愷悌（Katie Hobbs）訪問團。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德接見美國亞利桑納州長郝愷悌（Katie Hobbs）訪問團。（圖／總統府提供）

郝愷悌州長致詞時表示，在賴清德的領導下，台灣作為全球科技、創新與先進製程中心，持續蓬勃發展。她很自豪此次與商務廳華森（Sandra Watson）廳長一同前來，作為亞利桑納州外交與經濟代表團一員，自抵達以來，便立即拜會相關重要夥伴、企業和領導人，會面成果都十分正面，進一步凸顯亞利桑納州與臺灣之間堅實且長久的夥伴關係。

郝愷悌州長指出，這段夥伴關係建立在共同價值觀、對彼此文化的欣賞，以及對創新與經濟成長的承諾之上。甚至可追溯到數十年前，自1996年起，台灣的戰機飛行員一直在鳳凰城路克空軍基地接受訓練。雙方在科技、人力培育及文化交流等許多領域建立堅實的合作基礎。亞利桑納州也將迎接第一間鼎泰豐，她個人感到非常期待。

郝愷悌州長提到，亞利桑納州和台灣的關係也建立在與台積電及許多台灣企業在半導體及其他產業的持續合作。台積電在亞利桑納州的1,650億美元投資，將有助推動人工智慧等全球最先進技術的發展，並鞏固兩個經濟體間的堅定情誼。

郝愷悌州長說，作為州長，她可以自信地說，她的州政府將全力以赴，以各種方式強化亞利桑納州和臺灣的關係，因為當亞利桑納州與台灣成功，也能讓所有人成功。

最後，郝愷悌州長再次感謝賴清德與台灣人民的溫暖接待；也邀請賴清德未來有機會到亞利桑納州訪問，延續雙邊富有成果的對話，進一步加強人民與經濟之間的連結。她相信，雙方的合作潛力無限，並期待未來的發展。

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