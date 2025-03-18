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自由車環台公路大賽...美麗六堆站3／20登場　將有交通管制

▲里港警分局規劃好「2025國際自由車環台公路大賽－美麗新六堆站」交通管制措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局規劃好「2025國際自由車環台公路大賽－美麗新六堆站」交通管制措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2025國際自由車環台公路大賽－美麗新六堆站」將於3月20日舉行，里港警分局為確保國際賽事選手安全並減少交通影響，對於該賽事行經路線規劃並加強交通管制，對於選手車隊即將抵達前分段實施交通管制，管制區內禁止人、車通行，以確保賽道淨空，於車隊通過後即解除管制，以減輕交通衝擊，儘速恢復人車通行。

▲里港警分局規劃好「2025國際自由車環台公路大賽－美麗新六堆站」交通管制措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局交通組組長巴龍祥表示，這次競賽行經分局轄區管制路段為省道台27線高樹鄉維興路、長美路、興中路、雙興路、南興路、同興路、產業路、三民路、世一路及南華大橋，再接續鹽埔鄉勝利路、新埔路及鹽埔外環道，之後再進入屏東警分局轄區，如民眾欲行駛管制路段至屏東市區，可行駛替代道路屏185線沿山公路，以避開交通管制。

賽事路段全程均編排大量警力及協勤民力做交通管制，請民眾務必配合現場交管人員指揮，也請民眾於賽事當日勿將車輛停放於管制路段，警方也會同當地村鄰長，做好期前道路管制宣導，以確保賽事能順利進行。

分局長温基興表示，該活動為國際性大型比賽，參賽選手均具國際級水準，車速極快，請用路人提早做好行車動線規劃，相關賽事管制路段及交管措施，均依規定公告，民眾可由里港警分局全球資訊網站及臉書，或網路搜尋有關本賽事相關資訊；也呼籲民眾，比賽期間，請務必配合現場警方及交管人員指揮管制，耐心等候車隊通過，確保交通安全。

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