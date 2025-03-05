嘉邑行善團千萬改建壽豐忠橋　縣府感謝在花蓮興建第5座橋

▲▼嘉邑行善團數十位理監事團員視察壽豐鄉忠橋改建工程，現場聽取簡報。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚5日在縣府建設處長鄧子榆、壽豐鄉長曾淑懿、立委傅崐萁辦公室主任廖玉筍、嘉邑行善團理事長鄭秀玉及數十位理監事團員陪同下，視察壽豐鄉忠橋改建工程，現場聽取工程規劃簡報，徐榛蔚感謝嘉邑行善團長年與縣府合作，強化地方發展提升壽豐鄉交通的便利性。

徐榛蔚表示，嘉義市嘉邑行善團創立以來在全台各地造橋鋪路，造福鄉里，令人敬佩，感謝嘉邑行善團的善心，縣府相關單位也將完備改建工程規劃設計與嘉邑行善團共同協助壽豐鄉公所進行忠橋改建工程，改善地方交通。縣府近年持續大步建設，尤其針對老舊橋梁持續改善優化及改建工程，提升交通建設品質，強化地方發展，讓花蓮鄉親有更加安全、舒適、便捷之交通服務設施。

嘉義市嘉邑行善團理事長鄭秀玉表示，秉持創始人創團的行善理念，將來自社會各方愛心人士每一分善款，凝聚眾人愛心充分運用在造橋鋪路做公益，縣道193線忠橋興建後將是嘉邑行善團繼仁本橋、仁睦橋、光明橋及新農兵橋之後，在花蓮興建的第五座橋梁。

▲縣長徐榛蔚感謝嘉邑行善團長年合作，強化花蓮地方發展。

縣府建設處表示，縣道193線忠橋改建工程，本路段為花蓮縣境內唯一的「縣級公路」，位於壽豐鄉境內之忠橋，民國69年竣工，總長約15.6M；寬度約7.3M，其橋台、防落設施、橋面板、大梁及橋護欄等橋梁構件，因混凝土剝落造成鋼筋外露銹蝕嚴重。其建置年限超過40年，結構老舊且耐震性不足，橋寬狹窄，已不符「公路橋梁耐震設計規範」之耐震設計性能目標及現今通行需求及安全，形成交通瓶頸。

未來新橋改建總經費估1千萬元，整體規模及主要項目，包括RCT橋梁 (18*10m)、兩側道路銜接段改善、交通標誌(線)、臨時便橋及鋪面、兩側引道銜接路堤、現有護岸修復、臨時擋土及抽排水等設施，施工期間替代道路，預計將採取於上游處新設鋼便橋便道以解決因工程所帶來之交通問題。