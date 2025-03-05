　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉邑行善團千萬改建壽豐忠橋　縣府感謝在花蓮興建第5座橋

▲▼嘉邑行善團數十位理監事團員視察壽豐鄉忠橋改建工程，現場聽取簡報。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼嘉邑行善團數十位理監事團員視察壽豐鄉忠橋改建工程，現場聽取簡報。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚5日在縣府建設處長鄧子榆、壽豐鄉長曾淑懿、立委傅崐萁辦公室主任廖玉筍、嘉邑行善團理事長鄭秀玉及數十位理監事團員陪同下，視察壽豐鄉忠橋改建工程，現場聽取工程規劃簡報，徐榛蔚感謝嘉邑行善團長年與縣府合作，強化地方發展提升壽豐鄉交通的便利性。

▲▼嘉邑行善團數十位理監事團員視察壽豐鄉忠橋改建工程，現場聽取簡報。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，嘉義市嘉邑行善團創立以來在全台各地造橋鋪路，造福鄉里，令人敬佩，感謝嘉邑行善團的善心，縣府相關單位也將完備改建工程規劃設計與嘉邑行善團共同協助壽豐鄉公所進行忠橋改建工程，改善地方交通。縣府近年持續大步建設，尤其針對老舊橋梁持續改善優化及改建工程，提升交通建設品質，強化地方發展，讓花蓮鄉親有更加安全、舒適、便捷之交通服務設施。

▲▼嘉邑行善團數十位理監事團員視察壽豐鄉忠橋改建工程，現場聽取簡報。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

嘉義市嘉邑行善團理事長鄭秀玉表示，秉持創始人創團的行善理念，將來自社會各方愛心人士每一分善款，凝聚眾人愛心充分運用在造橋鋪路做公益，縣道193線忠橋興建後將是嘉邑行善團繼仁本橋、仁睦橋、光明橋及新農兵橋之後，在花蓮興建的第五座橋梁。

▲▼嘉邑行善團數十位理監事團員視察壽豐鄉忠橋改建工程，現場聽取簡報。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚感謝嘉邑行善團長年合作，強化花蓮地方發展。

縣府建設處表示，縣道193線忠橋改建工程，本路段為花蓮縣境內唯一的「縣級公路」，位於壽豐鄉境內之忠橋，民國69年竣工，總長約15.6M；寬度約7.3M，其橋台、防落設施、橋面板、大梁及橋護欄等橋梁構件，因混凝土剝落造成鋼筋外露銹蝕嚴重。其建置年限超過40年，結構老舊且耐震性不足，橋寬狹窄，已不符「公路橋梁耐震設計規範」之耐震設計性能目標及現今通行需求及安全，形成交通瓶頸。

未來新橋改建總經費估1千萬元，整體規模及主要項目，包括RCT橋梁 (18*10m)、兩側道路銜接段改善、交通標誌(線)、臨時便橋及鋪面、兩側引道銜接路堤、現有護岸修復、臨時擋土及抽排水等設施，施工期間替代道路，預計將採取於上游處新設鋼便橋便道以解決因工程所帶來之交通問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 1 8078 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王世堅嗆柯建銘應做精神鑑定　「他的作為相信大家看在眼裡」
5張發票中千萬　今沒領就充公
快訊／性侵女兒348次　北市狼父警現身法院
司機與王大陸爆衝突！遭3人「華中橋攔下毆打」　2度報警過程曝
許智傑預言罷掉10個藍委　拚下會期立法院長換人、讓國家穩定發
不滿被柯建銘指叛黨　王世堅：如果我有立刻退出政治「就這麼簡單
劉亮佐甩肉19kg　激瘦近況曝光
黃宏軒「穩交大7歲荳荳3年」爆同居！經紀人認了：關係還是很好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

家用廚餘機補助來了　屏東縣家戶為單位每台補助6千元

成功阻詐6件金額 70多萬元 潮州警長頒獎表揚

嘉邑行善團千萬改建壽豐忠橋　縣府感謝在花蓮興建第5座橋

高雄拖板車下橋轉彎「大量啤酒」噴出！　散落一地慘狀曝

崑山科大承辦「兩岸民辦高校校長論壇」　促進教育創新與永續發展

台電桃園區處「驚蟄宣誓大會」　展現穩定供電決心

《人間條件四》描繪姊妹情　吳念真嘆「兄弟緣淺」刻劃親情缺憾

預防子宮頸癌！HPV疫苗最有效　花蓮即日起校園接種

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展8日登場　黃偉哲盼參觀人次破35萬

花蓮高寮大橋重建進度超前！基樁全數完成　估明年上半年完工

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

欠4千萬！ #遠東航空 飛機被查封...機鼻貼封條　再不繳清就拍賣

【泰格與雪兒】吃不下去了

晨運婦遭撞不治！肇事駕駛：看見人閃避不及 #台中

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

【垃圾車爆炸！】清潔員講述身上著火曝驚險瞬間…原因竟是瓦斯罐

家用廚餘機補助來了　屏東縣家戶為單位每台補助6千元

成功阻詐6件金額 70多萬元 潮州警長頒獎表揚

嘉邑行善團千萬改建壽豐忠橋　縣府感謝在花蓮興建第5座橋

高雄拖板車下橋轉彎「大量啤酒」噴出！　散落一地慘狀曝

崑山科大承辦「兩岸民辦高校校長論壇」　促進教育創新與永續發展

台電桃園區處「驚蟄宣誓大會」　展現穩定供電決心

《人間條件四》描繪姊妹情　吳念真嘆「兄弟緣淺」刻劃親情缺憾

預防子宮頸癌！HPV疫苗最有效　花蓮即日起校園接種

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展8日登場　黃偉哲盼參觀人次破35萬

花蓮高寮大橋重建進度超前！基樁全數完成　估明年上半年完工

咖哩「萌神」化身紐約市長　柯瑞近4戰場均33.5分攻破尼克主場

漏網／朱延平「路過」張震媽告別式　見大批媒體驚問：裡面是誰？

甩行人地獄！交長：死亡16年新低　　交通事故奪命「高雄市最多」

王大陸涉案昔貼文被翻出！　事發後「正能量發文」曝光

家用廚餘機補助來了　屏東縣家戶為單位每台補助6千元

《難哄》開虐被轟「魔改」！　陸網火大開砲瞿友寧：毀了這個故事

徐若瑄練的「器械皮拉提斯」在紅什麼？瘦身兼改善駝背　雕塑體態變更美

愛上「敘利亞將軍」屏東婦遭詐20萬　釣出車手報仇

護國神山台積電赴美投資　國民黨團3問賴政府：政府角色在哪？

台積電赴美擴產！對台灣是危機還是轉機？　曲博點出關鍵

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

地方熱門新聞

金門被大霧封鎖！滯留旅客「搭軍機回台」

屏東警取締未戴安全帽　3天開單告發2千件

被控發簡訊恐嚇陳亭妃的涉案人將提誣告之訴

雲林偏鄉在地求職新據點　虎尾就服中心水林台新址啟用

南消50元救護器材固定座提升救護穩定性獲特優

0121地震災後重建教育局確保學生安心就學

「屏東．西市場」招商　歡迎頭家加入

戴戒指遇手指水腫 潮州消防:專業協助

合歡山也下冰雹！停車場一片白畫面曝

慘！高雄拖板車下橋轉彎「大量啤酒」噴出

松柏嶺「天空之星」景觀塔動土

台南安南區遮雨棚掉落於社區巷弄扯落電線南警戒護

台電屏東區處宣誓穩定供電再升級

汐止行動治理座談　侯友宜：向永續繁榮新時代

更多熱門

相關新聞

高雄國賓熄燈2年　危老改建卡關

高雄國賓熄燈2年　危老改建卡關

愛河第一排的國賓大飯店改建一波三折，2023年1月底國賓停業後，與大陸建設合作申請危老重建獎勵，不料爆出爭議直接停擺。專家表示，南高老飯店因地段精華，甚至屢屢能刷新區段行情，房價衝上6字頭。

新店央北房價衝　隔壁「地位顯赫」屋主開始積極重建

新店央北房價衝　隔壁「地位顯赫」屋主開始積極重建

物流大咖布局信義路公寓等都更　程咬金殺出砸7.2億齊卡位

物流大咖布局信義路公寓等都更　程咬金殺出砸7.2億齊卡位

台中海線危老建物要拆了　1200萬改建停車場

台中海線危老建物要拆了　1200萬改建停車場

提升整體交通量能　雲3線後安大橋斥資2億改建竣工通車

提升整體交通量能　雲3線後安大橋斥資2億改建竣工通車

關鍵字：

嘉邑行善團改建193線忠橋

讀者迴響

熱門新聞

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

即／囂張畫面曝！王大陸「怒比司機中指」

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

LINE一人群組「收回訊息」超煩！大神曝1招

名醫江坤俊轉院！病人爆量「下午1點看到10點」

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

麻衣首揭婚變真相「導火線是生下小孩」！

7-11咖啡買8送8！早餐銅板價最低39元

更多

最夯影音

更多

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面