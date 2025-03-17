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警方敗訴！123年歷史嘉犁派出所將夷為平地　限60天內搬離

▲彰化縣和美警分局嘉犁派出所將於5月17日搬離。（圖／警方提供）

▲彰化縣和美警分局嘉犁派出所將於5月17日搬離。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美警分局嘉犁派出所成立於1902年，百餘年來守護著1萬3千多人的治安與交通安全，當年為地主捐地興建，卻因未辦理土地所有權過戶手續，面臨新地主要求拆屋還地，司法判縣警局敗訴，須在60天內清空搬離現址，縣警局指出，已向公所承租社區長青俱樂部會館，租期5年，持續守護居民財產生命安全。

嘉犁所從日治時代興建至今已有123年歷史，是一棟日式老建築物，卻未列入文化資產，相當的可惜，轄區涵蓋鐵山里、還社里、嘉犁里、柑竹里及詔安里，人口數1萬多人，挺過921大地震，百餘年來陪伴和美人，如今卻面臨拆屋還地的命運。

▲彰化縣和美警分局嘉犁派出所將於5月17日搬離。（圖／警方提供）

▲彰化縣和美警分局嘉犁派出所將於5月17日搬離。（圖／警方提供）

早年因未辦理土地所有權過戶手續，司法判縣警局敗訴，鎮民及民代曾多次走上街頭陳情，希望派出所不要裁撤，或是購地興建，但能留下來繼續守護居民的身家財產安全與維護地方治安，令當地居民大感欣慰。

縣警局後勤科長蕭啟東對此表示，最高法院判決嘉犁派出所須於5月17日前搬離現址，於是立即承租社區長青俱樂部會館，暫定承租5年，未來警務工作正常運作，請里民放心。縣議員賴清美日前對此在縣議會質詢，她擔憂，嘉犁派出所搬到社區，可以租5年，5年後會不會又要搬，希望縣警局能找到一個長久辦公地點，也讓員警及居民都可以安心。

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