安置城中城受災戶社宅出包！統包商財務危機停工　高市府說話了

▲七賢安居社宅於2022年底動土。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

2021年高雄「城中城」大火奪走46條人命，也造成許多住戶無家可歸，高雄市政府事後啟動跨區公益性區段徵收，選定舊七賢國中校址作為興建「七賢安居」社宅，不料，如今傳出興建統包公司財務出狀況，已於去年10月停工，工程進度大受影響。對此，高市府昨日已洽請內政部住都中心，針對此案工程儘快重新遴選包商進行復工。

高雄社宅「七賢安居」2022年12月底動土，最重要的使命就是安置「城中城」大火無房的受災戶，因為當中的居民包括許多無房產的承租戶，多半屬於經濟弱勢族群。高市府當時緊急啟動跨區公益性區段徵收，選定舊七賢國中校址作為興建社宅的基地。

「七賢安居」規劃606戶，其中套房型有380戶、二房型168戶以及三房型58戶，並有1948坪的公益設施面積，原先預計將於2028年完工，不料，興建統包公司財務出狀況，工程已於去年10月停工，再次衝擊受災戶。

▲高雄市長陳其邁（左二）、議長康裕成（右二）當時一起參與「七賢安居」動土典禮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

對此，高雄市都發局表示，城中城事件發生後，市府社會局協助城中城受災戶70人，提供適當協助，其中68人已自行依親或租屋，2人於機構安置。

針對有租屋需求的居民，由市府都發局協助，透過「社會住宅包租代管」計畫，提供受災戶更安全平價的居住環境。國家住都中心興建七賢安居，現因統包商財務問題須重新發包，受災戶如有租屋需求，未來仍可輔導受災戶申請其他完工之社宅並優先承租，權益並未受影響。

高雄市社會局則表示，市府昨日已經洽請內政部住都中心，針對此案工程儘快重新遴選包商進行復工，並且密切注意該案工程進度。社會局也會持續協助受災戶，不因七賢安居目前進度而受影響。

另外，高雄市社會局運用民間捐款補助城中城傷者與受災戶租屋、依親及機構安置補助，配合七賢國中舊址之社會住宅興建期程，已核定補助至2027年9月。