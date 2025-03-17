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大陸 大陸焦點 特派現場

退單食物隔天賣！　陸外送「11點前最好不要點」

記者陳冠宇／綜合報導

大陸在每年3月15日「國際消費者權益日」前後，各家媒體都會出現一股「打假」、「掀黑幕」熱潮。陸媒披露，有知名連鎖黃燜雞餐廳將隔夜剩菜加熱再賣。揭露的記者提醒，「11 點前最好不要點外賣」，因為「前一天剩下的食物可能會售賣給第二天先點單的人」。

《新京報》報導，「楊銘宇黃燜雞」作為大陸知名連鎖餐飲企業，一段時間以來頻頻被曝出食品安全問題。315前夕，該報記者臥底在楊銘宇黃燜雞多家加盟店，發現員工使用存放多天的發酸食材，以及把顧客食用後的隔夜剩菜回收再加工販賣。

甚至還有員工會將隔夜發黑的牛肉加色素後，冒充新鮮牛肉，並將有異味的變質食材清洗後再加工。

此外，店員會將火鍋湯底連同塑膠包裝放入鍋中翻炒，有店員在製作菜品時抽菸；部分店面將外賣單直接丟在做好的菜品上，生肉則隨意存放在垃圾桶上方。

▲▼大陸知名連鎖黃燜雞餐廳爆食安問題。（圖／翻攝新京報）

▲▼大陸知名連鎖黃燜雞餐廳使用變質食材。（圖／翻攝新京報，下同）

▲▼大陸知名連鎖黃燜雞餐廳爆食安問題。（圖／翻攝新京報）

其中一家加盟店員工稱，「顧客吃出問題是飯店（指餐廳）的事，和幹活的員工無關。」調查中還發現，多家門市招聘時不需要員工提供健康證，大量無證店員直接工作。

曝光黃燜雞米飯問題的《新京報》暗訪記者在後來的直播節目中表示，回收剩菜、隔夜菜加熱後再上桌等現象，在大陸的外賣行業中屢見不鮮。

這位記者說，他在臥底黃燜雞廚房過程中，曾親眼看到前一晚被退單的外賣，在常溫保存的情況下，第二天會正常售賣給內用或外賣的消費者。

這位暗訪記者提醒，「11 點前最好不要點外賣」，因為「前一天剩下的食物可能會售賣給第二天先點單的人」。

▲▼大陸知名連鎖黃燜雞餐廳爆食安問題。（圖／翻攝新京報）

▲▼大陸某黃燜雞餐廳衛生不佳。

▲▼大陸知名連鎖黃燜雞餐廳爆食安問題。（圖／翻攝新京報）

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